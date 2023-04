Expremiéra Berlusconiho hospitalizovali na jednotke intenzívnej starostlivosti

Nedoriešený problém s infekciou

Prekonal viacero zdravotných problémov

5.4.2023 (SITA.sk) - Bývalého talianskeho premiéra Silvia Berlusconiho v stredu hospitalizovali. Oznámil to jeho hovorca. Taliansky minister zahraničných vecí neskôr spresnil, že Berlusconi je na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) v dôsledku problémov súvisiacich s predchádzajúcou infekciou. Je však podľa neho pri vedomí a komunikuje.Osemdesiatšesťročného trojnásobného bývalého predsedu vlády prijali do milánskej nemocnice San Raffaele, vyjadril sa Antonio Tajani, ktorý je aj straníckym lídrom Berlusconiho strany Forza Italia.Tajani, ktorý je momentálne v Bruseli, informoval, že Berlusconiho prijali do nemocnice pre „nedoriešený problém“ súvisiaci s predchádzajúcou infekciou.Berlusconi mal v uplynulých rokoch viacero zdravotných problémov a v roku 2020 prekonal i COVID-19. Novinárom vtedy po desiatich dňoch v nemocnici povedal, že je to „zákerná“ choroba a bola to najnebezpečnejšia výzva, akej kedy čelil.Okrem toho má už roky implantovaný kardiostimulátor, v roku 2016 mu vymenili aortálnu chlopňu a prekonal aj rakovinu prostaty. V januári 2022 ho prijali do nemocnice pre údajnú infekciu močových ciest.Minulý týždeň bol v San Raffaele, kde pracuje jeho osobný lekár, niekoľko dní na pravidelnej kontrole.