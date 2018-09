NRSR, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 13. septembra (TASR) - Dôchodkový vek na Slovensku sa bude zverejňovať päť rokov dopredu. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení z dielne koaličnej strany Most-Híd, ktorú vo štvrtok definitívne schválil parlament.Po novom sa zavedie mechanizmus, podľa ktorého sa má od roku 2019 každoročne vydávať opatrenie, ktoré určí dôchodkový vek na príslušný rok v predstihu piatich rokov. Zmení sa tiež to, že sa bude dôchodkový vek určovať na roky a mesiace, nie na roky a dni, ako je to v súčasnosti, čím bude dôchodkový vek podľa poslancov viac zapamätateľný.Dôchodkový vek poistenca, ktorý v budúcom roku dovŕši 62 rokov, by mal byť 62 rokov a 6 mesiacov, v roku 2020 by mal dosiahnuť 62 rokov a 8 mesiacov, v roku 2021 má byť stanovený na 62 rokov a 10 mesiacov, v roku 2022 má byť 63 rokov, a v roku 2023 má byť stanovený na 63 rokov a 2 mesiace.Inšpiráciou pre zmenu zákona bol pre poslancov dôchodkový systém v Českej republike, ktorý taktiež ustanovuje dôchodkový vek na dlhšie obdobie do budúcnosti.