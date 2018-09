Draghi:Eurozóna musí byť pripravená na eskaláciu obchodných konfliktov

Archívna snímka, prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 13. septembra (TASR) - Európska centrálna banka (ECB) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie svojej menovej politiky. Potvrdila tiež, že tento rok ukončí program nákupu dlhopisov a že sadzby by sa mali začať zvyšovať na budúcu jeseň, aj keď nárast protekcionizmu ohrozuje globálny rast.Šéf ECB Mario Draghi na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia Rady guvernérov povedal, že ECB mierne znížila ekonomické prognózy. Ako dôvod uviedol slabší zahraničný dopyt a upozornil na riziká, medzi ktoré patrí nárast protekcionizmu, zraniteľnosť rozvíjajúcich sa trhov a volatilita na finančných trhoch. Dodal však, že riziká ohrozujúce rastové vyhliadky eurozóny sú vyvážené a že ekonomika eurozóny pokračuje v raste, ktorý má široké základy.Eurozóna podľa Draghiho musí byť pripravená na to, že príde k eskalácii obchodných konfliktov, predovšetkým medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami - USA a Čínou.ECB v tomto roku očakáva zvýšenie hrubého domáceho produktu (HDP) eurozóny o 2 % a nie o 2,1 %, ako predpokladala júnová predpoveď. V roku 2019 by mala ekonomika menovej únie expandovať o 1,8 % (júnová prognóza: 1,9 %). Predpoveď pre rok 2020 zostala na úrovni 1,7 %.ECB potvrdila, že od októbra zmenší objem mesačných nákupov v rámci programu nákupu dlhopisov na 15 miliárd eur z aktuálnych 30 miliárd eur. Program by sa mal skončiť v decembri tohto roka. ECB tiež zopakovala, že kľúčové úrokové sadzby zostanú na aktuálnych úrovniach minimálne do konca leta 2019, teda ešte nejaký čas po skončení programu nákupu aktív.Rada guvernérov na svojom štvrtkovom zasadnutí rozhodla, že kľúčový úrok zostáva na rekordnom minime 0 %, sadzba pre jednodňové refinančné operácie zostáva na úrovni 0,25 % a depozitná sadzba na úrovni -0,40 %.Pred desiatimi rokmi prispel kolaps americkej investičnej banky Lehman Brothers k spusteniu globálnej finančnej krízy. Draghi požaduje prísnejšiu reguláciu a kontroly, čo má byť ochranou pred opakovaním krízy.Aj keď ECB ukončuje stimuly, Draghi uviedol, že menová politika zostane vo vysokej miere akomodatívna. Monetárne stimuly sú podľa neho stále potrebné, aby zabezpečili, že vývoj spotrebiteľských cien bude v súlade s prognózami ECB.Inflačné predpovede ECB zostali nezmenené. Spotrebiteľské ceny sa podľa banky tento rok rovnako ako v rokoch 2019 a 2020 zvýšia o 1,7 %.