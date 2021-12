Dôchodkyňa sa takmer stala obeťou podvodu, mužovi previedla na účet tisícky eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Košický vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin podvodu v súvislosti s prípadom, pri ktorom dôchodkyňa takmer prišla o svoje úspory. Informovala o tom košická policajná hovorkyňa Jana Mésarová.Košickí policajti pred pár dňami opäť zaznamenali prípad, keď doposiaľ neznámy páchateľ zatelefonoval 71-ročnej žene z Košíc a uviedol, že je policajt a má podozrenie, že sa do jej bankového účtu nabúrali hackeri. Vyzval ju aby urýchlene previedla peniaze na iný účet.Nadiktoval jej číslo účtu a ďalej ju inštruoval, ako vykonať prevod peňazí. Poškodená žena tak aj urobila a podľa pokynov previedla takmer 6 000 eur. O svoje úspory našťastie neprišla správnym vyhodnotením bankovej inštitúcie a včasnou komunikáciou s orgánmi činnými v trestnom konaní.Polícia už vo veci koná, zaistila finančné prostriedky poškodenej ženy. Hrozba neoprávneného prístupu do účtu poškodenej ženy sa nepotvrdila. Po páchateľovi, ktorý takýmto spôsobom poškodenú ženu uviedol do omylu, polícia pátra. Za tento trestný čin hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na jeden rok až päť rokov.