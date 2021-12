Remišová: Generálny prokurátor Žilinka nenaplnil očakávania verejnosti

Žilinka zastavil vyšetrovanie kauzy Vietnamec

Oprávnené pochybnosti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po roku pôsobenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku vo funkcii to vyzerá, že očakávania verejnosti nenaplnil.Skonštatovala to vicepremiérka a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vo svojom profile na sociálnej sieti.Podľa Remišovej po roku Žilinku vo funkcii je vidieť len disciplinárne stíhania najvýkonnejších protimafiánskych prokurátorov, zastavenie vyšetrovania kauzy Vietnamec, účelové stíhanie vyšetrovateľov, ktorí stíhali oligarchov a nominantov Smeru, ako aj obchádzanie rozhodnutí súdov cez paragraf 363 Trestného poriadku.„Najnovšie v podobnom duchu vystupuje aj v kauze odposluchov z poľovníckej chaty, ktorej účastníci sa podľa medializovaných informácií spoliehajú na jeho pomoc pri stíhaniach svojich ľudí,“ uviedla Remišová.Najvyšší súd SR vo svojom nedávnom rozhodnutí skonštatoval, že generálny prokurátor paragraf 363 nevyužíva v súlade so zákonom. „Ide o veľmi vážne konštatovanie, o to viac, že takýmto spôsobom bolo rozhodnuté v prípadoch prominentov a oligarchov stíhaných za korupciu, ako napríklad pán Haščák či Brhel. Podobne kritizuje generálneho prokurátora aj predseda súdnej rady,“ pokračovala.Podľa Remišovej to zakladá oprávnené pochybnosti, či generálny prokurátor využíva svoje kompetencie a oprávnenia v súlade so zákonom.„Je to o to vážnejší problém, že po marazme a mafianizácii zložiek štátu za vlády Roberta Fica a Petra Pellegriniho je mimoriadne dôležité budovať dôveru v právny štát a vládu zákona. Ak najvyšší súd ako jedna z najdôležitejších právnych autorít v štáte tak jednoznačne kritizuje kroky generálneho prokurátora, ide o signál, ktorý ani generálny prokurátor nemôže ignorovať,“ doplnila. Vicepremiéra zároveň vyzvala koalíciu, aby začala prejednávať a rozhodla o zmene paragrafu 363.