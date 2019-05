Dôchodok by sa mohol zvýšiť aj deťom politických väzňov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 14. mája (TASR) - Politickí väzni Zväzu protikomunistického odboja (PV ZPKO) vítajú, že sa novela zákona, ktorá má zvýšiť príplatky k dôchodku politických väzňov, v parlamente dostala do druhého čítania. Zároveň navrhujú, aby poslanci v druhom čítaní zahrnuli do zákona aj deti politických väzňov. Informoval o tom podpredseda PV ZPKO Rafael Rafaj.vysvetlil Rafaj. Poslancov tiež vyzval, aby návrh nedehonestovali spájaním s dôchodkami "eštebákov" a členov silových zložiek.Zvýšiť príplatky k dôchodku politických väzňov a ich blízkych navrhli poslanci SNS Anton Hrnko, Jaroslav Paška, Štefan Zelník, Magdaléna Kuciaňová a Juraj Soboňa. Parlament novelu v pondelok (13. 5.) posunul do druhého čítania. Predkladatelia navrhujú k starobnému, predčasnému starobnému, invalidnému, výsluhovému a invalidnému výsluhovému dôchodku pridať štyri eurá za mesiac väzby alebo mesiac výkonu trestu odňatia slobody, za mesiac zaradenia do táborov nútených prác, vojenských táborov nútených prác alebo za mesiac protiprávneho násilného odvlečenia. V súčasnosti zákon hovorí o 60 korunách slovenských.