Dodávateľ energií: Vláda dotuje elektromobily, na nabíjanie zabudla

Bratislava 7. decembra (TASR) - Štát spúšťa od 17. decembra druhé kolo dotácií na nákup elektromobilov. Problémom však môže byť ich nabíjanie, a to aj napriek postupne rastúcemu počtu nabíjacích staníc. Platná legislatíva totiž neumožňuje vytváranie špeciálnych taríf pre nabíjanie áut na elektrinu. Podľa alternatívneho dodávateľa energií Magna energia tomu bráni aktuálne platná vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), v ktorej sa na elektromobily zabudlo. ÚRSO v najbližšom období zmenu neplánuje.Keď v roku 2017 vtedajší premiér Robert Fico (Smer-SD) trhal faktúry za elektrinu, padol šéf ÚRSO Jozef Holjenčík. Dôvodom bola nová vyhláška úradu, ktorá spôsobila rast cien elektriny pre vyššie distribučné poplatky. Táto vyhláška počítala aj so vznikom špecializovaných odberných miest pre elektromobily.ÚRSO pod novým vedením vyhlášku stiahol a vydal novú. Do nej však už tieto špeciálne odberné miesta nezakomponoval.vysvetlil Martin Semrič, portfólio manažér Magna energia.To je však podľa Semriča v rozpore s politikou vlády, ktorá dotuje kúpu elektromobilov. Nové kolo podpory začína v polovici decembra, kedy si môžu ľudia požiadať o dotáciu. Štát prispeje na kúpu elektromobilu sumou osemtisíc eur a plug-in hybridu päťtisíc eur. Odberné miesta pre elektromobily však chýbajú aj v najnovšej vyhláške, ktorú ÚRSO vydal na jeseň. Podľa hovorcu úradu Radoslava Igaza úrad zmenu v najbližšom čase nechystá.reagoval Igaz.Do roku 2025 by mali elektromobily tvoriť v Európskej únii až 15 percent celkového predaja, do roku 2030 až 30 percent. Po Slovensku by malo do roku 2030 jazdiť 35.000 elektromobilov a hybridov.Ministerstvo hospodárstva (MH) SR pripomenulo, že pre rozvoj elektromobility na Slovensku novelizovalo zákon o energetike. Ten uvádza, že podnikaním v energetike nie je prevádzkovanie nabíjacej stanice a poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel. Na vykonávanie tejto činnosti teda nie je potrebné oprávnenie na podnikanie v energetike.uviedol tlačový odbor MH.Keďže špeciálne odberné miesta v našej legislatíve neexistujú, výhodu majú podľa Semriča odberatelia v rodinných domoch so spotrebou nad štyri megawatthodiny (MW) ročne s inštalovaným inteligentným elektromerom známym pod skratkou IMS s variabilnou tarifikáciou. Vďaka tomu má domácnosť možnosť nabíjať si auto v noci za výhodné ceny. To isté platí pre firmy, ktoré majú priebehové meranie spotreby a tiež môžu využiť lacnú nočnú elektrinu v rámci variabilnej tarifikácie.dodal Semrič.