Za vianočný nákup potravín zaplatíme o 5 % viac ako vlani

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. decembra (TASR) - Vianočné sviatky "klopú na dvere" a mnohí Slováci začínajú realizovať vianočné nákupy už počas týchto dní. Nákupy na štedrovečerný stôl vyjdú našincov tento rok minimálne o 5 % viac ako vlani. To znamená, že ak Slováci vlani za predvianočný nákup potravín nechali v obchode 100 eur, tak tento rok ich rovnaký nákup vyjde minimálne na 105 eur. Uviedla to v aktuálnej analýze Eva Sadovská, analytička WOOD & Company.Slováci si podľa nej už niekoľko mesiacov priplácajú za nákupy potravín a nealkoholických nápojov o takmer 5 % viac ako vlani. V prvom štvrťroku 2019 ceny potravín a nealkoholických nápojov vzrástli o 2,4 %, v druhom štvrťroku tempo zdražovania zrýchlilo na 3,6 % a v treťom kvartáli boli ceny potravín a nealkoholických nápojov vyššie ako vlani už o 4,9 %.upozornila.Najvýraznejší nárast cien spomedzi potravín podľa Sadovskej v októbri zaznamenali vybrané druhy ovocia a zeleniny, zemiaky a bravčové mäso. O vyše polovicu ako pred rokom bol drahší mak. Aj ceny zemiakov sú naďalej pomerne vysoké a aktuálne si na svoje konto pripisujú medziročný nárast o takmer 37 %.poznamenala.Na ceny potravín vplýva podľa nej situácia vo svete, ale aj opatrenia z domáceho prostredia. Pod aktuálny vývoj cien potravín sa evidentne ešte stále podpisuje aj africký mor ošípaných majúci vplyv na vyššie ceny mäsa. Svoju rolu ale zohrávajú aj mzdové náklady súvisiace s príplatkami za prácu v noci či cez víkend alebo samotný rast minimálnej mzdy. Cenotvorbu v prípade potravín ovplyvňuje aj stav tohtoročnej úrody u nás či vo svete a s tým súvisiace ceny agrokomodít na svetových trhoch.Upozornila, že Slovákov tradične aj pred sviatkami lákajú nákupy potravín za hranicami nášho štátu. V prípade Rakúska ako dôvod uvádzajú vyššiu kvalitu, hoci aj za vyššiu cenu. V prípade Poľska, Maďarska a Českej republiky sú to dlhodobo nižšie ceny ako u nás. Podľa údajov Eurostatu v Poľsku nakúpime potraviny lacnejšie ako u nás o 26,5 %, v prípade Maďarska o 9,1 % a v Českej republike o 10,0 %.Sadovská dodala, že v rámci EÚ má SR tretí najrýchlejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov. Slováci sú tak jedným z tých národov, ktoré pred sviatkami pociťujú najvýraznejšie zmeny na cenovkách v obchodoch. Podľa údajov Eurostatu sa v októbri 2019 zaznamenal najrýchlejší rast cien potravín a nealkoholických nápojov v Poľsku, a to o 6,3 %. Nasledovalo Maďarsko, kde sa ceny potravín a nealko nápojov medziročne zvýšili o 5 %. Slovensko sa spolu s Holandskom ocitli na pomyselnom treťom mieste s už spomínaným zdražením potravín o 4,8 %. V EÚ sa ceny v prípade tejto podskupiny zvýšili o 1,9 %, v eurozóne o 1,2 %.Podľa Lucie Dovalovej, analytičky Poštovej banky, sú potraviny tou položkou, ktorá nám pred blížiacimi sa Vianocami ukrojí veľkú časť z rodinného rozpočtu. Okrem vianočných dobrôt a darčekov pod stromček však peňaženky Slovákov pred sviatkami výraznejšie zaťažia aj náklady na pohonné hmoty.Priblížila, že podľa údajov zo Štatistického úradu SR bola priemerná cena za liter benzínu na čerpacích staniciach v novembri tohto roka 1,32 eura a za liter nafty 1,24 eura. "spresnila Dovalová.doplnila.Informovala, že na základe posledných dostupných údajov spomedzi susedných krajín platia Slováci za liter benzínu najviac.poznamenala Dovalová.dodala analytička Poštovej banky.