11.2.2026
Úvodná strana
11. februára 2026
Dodávky náhradných dielov na stíhačky MiG neboli možné, podľa armády boli ich rakety po dobe životnosti
Prevádzka stíhačiek MiG-29 si vyžadovala permanentnú prítomnosť ruských špecialistov a ich veľmi časté opravy nezabezpečovali dostatočné výcvikové podmienky pre pilotov a personál na udržanie potrebnej ...
Vyplýva to zo stanoviska Generálneho štábu Ozbrojených síl SR z februára 2025, ktorý je obsiahnutý v Informácii o trestných oznámeniach podaných Ministerstvom obrany SR vo veci darovania vojenskej techniky na Ukrajinu, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.
Rakety po dobe životnosti
Dodávky nových náhradných dielov pre stíhačky podľa velenia armády neboli možné, nakoľko výrobca RSK MiG ich pre zastaralú modelovú radu lietadiel už nevyrábal. Od roku 2019 boli navyše všetky rakety pre MiGy po dobe životnosti.
Podľa vyjadrenia náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka mali stíhačky pre ozbrojené sily už veľmi obmedzenú využiteľnosť z dôvodu vypovedania abonentskej zmluvy s ruskou firmou, ktorá zabezpečovala prevádzku a zastaranosti avioniky. Konštatoval tiež neschopnosť prevádzkovania stíhačiek pre dvoch pilotov určených na výcvik.
„Prešla životnosť prilieb a kyslíkových dýchačov,“ cituje Zmeka dokument. Materiál cituje aj Jozefa Zreľáka z velenia Vzdušných síl SR. Podľa neho v čase darovania už stroje neboli schopné lietania.
Darovanie stíhačiek na Ukrajinu
„Štyri kusy čo odleteli na Ukrajinu si spojazdnili ukrajinskí technici,“ cituje dokument s tým, že zároveň bolo málo pilotov na lietadlá MiG-29, nakoľko noví piloti sa školili na F-16. Podľa ďalšieho príslušníka ozbrojených síl Slavomíra Zámečníka z 11 stíhačiek MiG-29 boli letuschopné len dve až štyri, ostatné boli zdrojom náhradných dielov.
„Po začiatku vojny a opustení zamestnancov ruskej firmy, ktorí opravovali stíhačky, nastal problém s opravami a náhradnými dielmi,“ skonštatoval. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite uznesením zastavil vo veci darovania stíhačiek na Ukrajinu v októbri 2025 trestné stíhanie s tým, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom.
Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher, ktorý vo veci podal trestné oznámenie, proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote sťažnosť. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave uznesením z 26. januára 2026 zamietol sťažnosť oznamovateľa s tým, že nebola dôvodná.
