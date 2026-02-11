Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 11.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dezider
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Dodávky náhradných dielov na stíhačky MiG neboli možné, podľa armády boli ich rakety po dobe životnosti


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník ministerstva obrany stíhačky Stíhačky F-16 Stíhačky MiG-29

Prevádzka stíhačiek MiG-29 si vyžadovala permanentnú prítomnosť ruských špecialistov a ich veľmi časté opravy nezabezpečovali dostatočné výcvikové podmienky pre pilotov a personál na udržanie potrebnej ...



Zdieľať
slovakia_defense__81746 fb2dcb6cf33c44b2a114909175bebd35 scaled 1 676x451 11.2.2026 (SITA.sk) - Prevádzka stíhačiek MiG-29 si vyžadovala permanentnú prítomnosť ruských špecialistov a ich veľmi časté opravy nezabezpečovali dostatočné výcvikové podmienky pre pilotov a personál na udržanie potrebnej kvalifikácie.


Vyplýva to zo stanoviska Generálneho štábu Ozbrojených síl SR z februára 2025, ktorý je obsiahnutý v Informácii o trestných oznámeniach podaných Ministerstvom obrany SR vo veci darovania vojenskej techniky na Ukrajinu, ktorý v stredu vzala vláda na vedomie.

Rakety po dobe životnosti


Dodávky nových náhradných dielov pre stíhačky podľa velenia armády neboli možné, nakoľko výrobca RSK MiG ich pre zastaralú modelovú radu lietadiel už nevyrábal. Od roku 2019 boli navyše všetky rakety pre MiGy po dobe životnosti.

Podľa vyjadrenia náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka mali stíhačky pre ozbrojené sily už veľmi obmedzenú využiteľnosť z dôvodu vypovedania abonentskej zmluvy s ruskou firmou, ktorá zabezpečovala prevádzku a zastaranosti avioniky. Konštatoval tiež neschopnosť prevádzkovania stíhačiek pre dvoch pilotov určených na výcvik.

„Prešla životnosť prilieb a kyslíkových dýchačov,“ cituje Zmeka dokument. Materiál cituje aj Jozefa Zreľáka z velenia Vzdušných síl SR. Podľa neho v čase darovania už stroje neboli schopné lietania.

Darovanie stíhačiek na Ukrajinu


„Štyri kusy čo odleteli na Ukrajinu si spojazdnili ukrajinskí technici,“ cituje dokument s tým, že zároveň bolo málo pilotov na lietadlá MiG-29, nakoľko noví piloti sa školili na F-16. Podľa ďalšieho príslušníka ozbrojených síl Slavomíra Zámečníka z 11 stíhačiek MiG-29 boli letuschopné len dve až štyri, ostatné boli zdrojom náhradných dielov.

„Po začiatku vojny a opustení zamestnancov ruskej firmy, ktorí opravovali stíhačky, nastal problém s opravami a náhradnými dielmi,“ skonštatoval. Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite uznesením zastavil vo veci darovania stíhačiek na Ukrajinu v októbri 2025 trestné stíhanie s tým, že je dostatočne odôvodnený záver, že tento skutok nie je trestným činom.

Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Igor Melicher, ktorý vo veci podal trestné oznámenie, proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote sťažnosť. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave uznesením z 26. januára 2026 zamietol sťažnosť oznamovateľa s tým, že nebola dôvodná.


Zdroj: SITA.sk - Dodávky náhradných dielov na stíhačky MiG neboli možné, podľa armády boli ich rakety po dobe životnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Rusko-ukrajinský konflikt štátny tajomník ministerstva obrany stíhačky Stíhačky F-16 Stíhačky MiG-29
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Teletext u verejnoprávneho vysielateľa skončí, dôvodom je zastaranosť a dlhodobo nízka využívanosť
<< predchádzajúci článok
Ministerstvo informatizácie mení štátneho tajomníka, Štefánka nahradí Martin Katriak

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 