 24hod.sk    Z domova

11. februára 2026

Ficov poradca Lindtner nemá mocenské ambície, generálnym prokurátorom by nechcel byť


Tagy: Darovanie Kauza Ukrajina Vojenská technika

Kauza darovania vojenskej techniky Ukrajine má podľa poradcu premiéra Davida Lindtnera obrovský rozmer. Ide podľa neho o kauzu, ktorá v ...



65e72fe458dd8387854489 676x451 11.2.2026 (SITA.sk) - Kauza darovania vojenskej techniky Ukrajine má podľa poradcu premiéra Davida Lindtnera obrovský rozmer. Ide podľa neho o kauzu, ktorá v prípade, že bude kvalifikovaná ako porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku, má 15-ročnú premlčaciu lehotu.


"Venovať sa jej tak budú môcť ešte dvaja generálni prokurátori," povedal Lindtner, ktorý však nemá záujem byť jedným z nich. Na novinársku otázku, či by prijal funkciu prokurátora, odpovedal, že nemá žiadne mocenské ambície, a už vôbec nie ambíciu byť generálnym prokurátorom.

"Na druhej strane si uvedomujem, že aktuálne by som určite spĺňal všetky predpoklady. Pretože som rovnako vášnivý cyklista a venujem sa cyklistike pomerne rovnako vášnivo ako pán generálny prokurátor. Ale aby som nevtipkoval, nemám mocenské ambície. Keby som dostal ponuku byť generálnym prokurátorom, nikdy takúto ponuku nepríjmem, pretože som zažil 30 rokov v tomto prostredí a už nikdy sa do toho prostredia nechcem vrátiť," dodal Lindtner.


Zdroj: SITA.sk - Ficov poradca Lindtner nemá mocenské ambície, generálnym prokurátorom by nechcel byť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Darovanie Kauza Ukrajina Vojenská technika
Útok na novinára SME Petra Schutza v Auparku má prvé obvinenie, vyšetrovanie podľa polície pokračuje
<< predchádzajúci článok
Dodávky náhradných dielov na stíhačky MiG neboli možné, podľa armády boli ich rakety po dobe životnosti

