Dodik sa v Bosne ujal rotujúcej funkcie predsedu trojčlenného prezídia

Milorad Dodik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sarajevo 21. novembra (TASR) - Milorad Dodik, doterajší prezident Republiky srbskej, sa v utorok ujal vedenia prezídia Bosny a Hercegoviny, uviedlo Rádio Slobodná Európa (RFE/RL).Trojčlenný kolektívny orgán, prezídium krajiny, tvoria zástupcovia Srbov, Chorvátov a Moslimov (Bosniakov) - konkrétne Milorad Dodik, Željko Komšič a Šefik Džaferovič. Zástupcovia jednotlivých národností sa vo funkcii predsedu striedajú každých osem mesiacov.Zloženie prezídia vzišlo z parlamentných a prezidentských volieb, ktoré sa v krajine konali 7. októbra. Dodika na poste prezidenta Republiky srbskej po ôsmich rokoch nahradila v pondelok Željka Cvijanovičová.Srbský nacionalista Dodik vo svojom inauguračnom príhovore oznámil, že jeho prioritou v bosnianskom prezídiu budú záujmy Republiky srbskej. Zvyšných dvoch členov predsedníctva vyzval na spoluprácu s cieľom urýchliť integráciu krajiny do EÚ.povedal Dodik. Tento srbský politik odmieta vstup Bosny do NATO a namiesto toho sa snaží upevniť vzťahy s Ruskom a Srbskom.Naopak Komšič, ktorý je zástupcom Chorvátov už tretie volebné obdobie, a Džaferovič povedali, že sa budú snažiť aj o integráciu krajiny do Severoatlantickej aliancie.povedal Komšič.Októbrové voľby zvýšili napätie medzi politickými predstaviteľmi bosnianskych Moslimov a bosnianskych Srbov, ktoré medzi oboma skupinami vládne od Daytonskej mierovej dohody sprostredkovanej USA v roku 1995. Tá ukončila vojnový konflikt prebiehajúci v rokoch 1992-1995.