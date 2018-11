Guatemalská sopka Fuego sa upokojila, tisíce ľudí sa môžu vrátiť domov

Dobrovoľný hasič nesie zachráneného psa v sopečným popolom zasypanej obci Escuintla po výbuchu sopky Volcán de Fuego v Guatemale, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Guatemala 21. novembra (TASR) - Eruptujúca guatemalská sopka Fuego sa v utorok upokojila a tisícky evakuovaných obyvateľov sa môžu vrátiť do svojich domovov, informovala agentúra AP.Hovorca guatemalského národného úradu civilnej ochrany (CONRED) David de León povedal, že 3763 metrov vysoký vulkán sa z väčšej časti upokojil, aj keď ešte stále pravidelne vyvrhuje popol a skaly. Úrady podľa jeho slov evakuovaným ľuďom pomáhali s návratom domov.Takmer 4000 obyvateľov z desiatich obcí vyzvali úrady na evakuáciu v pondelok v dôsledku zvýšenej aktivity tamojšej sopky Volcán de Fuego, ktorá chrlila vulkanický materiál až do výšky 1000 metrov. Prúd roztavených hornín stiekol po jednom úbočí sopky až do vzdialenosti troch kilometrov.Volcán de Fuego, ktorého názov v španielčine znamená "Ohnivá sopka", leží 44 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta Guatemala. Je jedným z najaktívnejších vulkánov v Strednej Amerike. Erupcia v júni tohto roka si vyžiadala životy najmenej 190 ľudí a ďalších 235 bolo nezvestných.