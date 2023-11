DODO prináša do logistiky dynamickú cenotvorbu

Ako funguje dynamická tvorba cien?

Výhody, ktoré prináša dynamická cenotvorba dopravy

9.11.2023 (SITA.sk) - Technologicko-logistická spoločnosť DODO prináša do logistiky poslednej míle koncept dynamickej cenotvorby. Zavedenie dynamického ocenenia rozvozu umožňuje firmám optimalizovať cenu dopravy podľa aktuálneho dopytu v danej lokalite. Koncoví zákazníci majú preto možnosť využiť rýchle doručenie v deň objednania za atraktívnejšie ceny ako kedykoľvek predtým.Cenový model, ktorý je štandardom napríklad v oblasti rezervácií leteniek či hotelov, umožňuje spoločnosti DODO nastavovať ceny svojich služieb v reálnom čase na základe aktuálneho dopytu, optimalizovať rozvozové špičky a v čo najvyššej možnej miere sprístupniť rýchle a presné doručovanie.Dynamická tvorba cien je stratégia, ktorá využíva sofistikované algoritmy a pokročilé analýzy dát, pomocou ktorých optimalizuje ceny produktov a služieb v reálnom čase v reakcii na dynamiku trhu. DODO pri dynamickom oceňovaní dopravy vychádza primárne z interných finančných dát, rozsahu zvoleného časového slotu a náročnosti na pokrytie tohto časového úseku pre danú objednávku na danom mieste. Automatizovaný proces následne vyhodnotí niekoľko parametrov naraz. Dynamické stanovenie ceny za dopravu prináša klientom DODO možnosť ponúknuť svojim koncovým zákazníkom želanú službu rýchleho doručenia v deň objednania za atraktívnejšiu cenu."Povedzme, že si chce zákazník objednať dovoz domov zo svojho obľúbeného obchodu s farmárskymi potravinami, liekmi, knihami alebo športovými doplnkami. Fixnú cenu najrýchlejšej dopravy však považuje za privysokú. Pokiaľ mu obchod ponúkne možnosť doručenia tovaru v ten istý deň, ale mimo dopravnej špičky a navyše lacnejšie, môže to byť pre zákazníkov rozhodujúci dôvod pre uskutočnenie objednávky," opisuje novinku komerčný riaditeľ DODO Group Peter Menky.Medzi hlavné výhody dynamického ocenenia patrí možnosť optimalizovať cenu dopravy podľa aktuálneho dopytu a tým priamo ovplyvňovať aj dopyt po doručení v konkrétnych časoch. Mimo špičky, keď je dopyt nižší, je možné ceny znížiť, čo priláka ďalších zákazníkov, ktorých by inak mohli odradiť fixné vyššie poplatky za doručenie. Naopak, v čase najväčšej vyťaženosti je možné ceny za dopravu mierne zvýšiť a efektívne tak regulovať dopyt. Vďaka tomu sa doručenie lepšie rozprestrie v čase a umožní tak plynulejšie vybavenie zákaziek, zníži tlak na internú logistiku firiem, kuriérov rozvážajúcich tovar a v konečnom dôsledku aj na mestskú prevádzku. Zákazníci získajú možnosť voľby medzi drahším doručením v kratšom čase alebo v exponovanejšom čase, alebo uprednostnením cenovo dostupnejšieho variantu s dlhšou čakacou dobou, prípadne v časovom slote mimo rozvozovej špičky."V DODO neustále hľadáme nové cesty, ako pomocou technologických inovácií zlepšovať zákaznícky zážitok z nakupovania a zároveň optimalizovať rozloženie kapacít tak, aby sa maximalizovala efektivita využívania zdrojov. Kompletnú organizáciu a plánovanie objednávok od našich klientov a všetku komunikáciu dispečingu s kuriérmi riadime cez našu vlastnú logistickú platformu GAIA, vďaka AI dokážeme predikovať objednávky zákazníkov na dva týždne dopredu a dynamická tvorba cien je ďalší krok k nášmu ultimátnemu cieľu poskytnúť tú najlepšiu službu s čo najnižším dopadom na mestskú premávku a životné prostredie," dodáva Peter Menky.DODO v súčasnosti spolupracuje s niektorými predajcami na testovaní celého konceptu, ktorý bude uvedený na širšie využitie ešte počas tohto roku.