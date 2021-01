Dodržiavanie opatrení bude kontrolovať viac policajtov, zastaviť vás môžu aj na hraniciach okresov

6.1.2021 - Policajný zbor pošle od stredy 6. januára do terénu viac príslušníkov dopravnej, poriadkovej a železničnej polície. Zamerajú sa na kontrolu dodržiavania obmedzení týkajúcich sa slobody pohybu, pobytu a zákazu vychádzania.Polícia tak podľa hovorkyne Prezídia Policajného zboru Denisy Bárdyovej reaguje na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu. Sprísnené kontroly už od pondelka vykonávajú policajti v okrese Nitra, kde je aktuálne najhoršia situácia s ochorením COVID-19.

Policajti budú vykonávať náhodné kontroly

Výzva pre občanov

Zvýšený počet policajtov bude podľa Bárdyovej vykonávať náhodné kontroly na hlavných cestách, na hraniciach medzi dvoma okresmi, na miestach so zvýšenou koncentráciou osôb, ako sú napríklad potraviny, drogérie, zásielkovne a na železničných staniciach a vo vlakoch.Policajti budú naďalej kontrolovať aj dodržiavanie aktuálnych epidemiologických opatrení a vydaných vyhlášok hlavného hygienika Úradu verejného zdravotníctva, čiže povinnosť nosenia rúšok v interiéri aj v exteriéri, dodržiavanie karanténnych opatrení a obmedzené fungovanie prevádzok.„Vyzývame občanov, aby dodržiavali aktuálne protipandemické opatrenia a zostali doma. Ak je nevyhnutné odchádzať z domu, napríklad do zamestnania, treba si zabezpečiť potvrdenie od zamestnávateľa alebo iný hodnoverný dokument, ktorým budú občania vedieť preukázať nutnosť svojej cesty,“ pripomína Bárdyová.V prípade zistenia porušení bude každý prípad polícia riešiť individuálne. Sankcie zostávajú v blokovom konaní do 1 000 eur a v správnom konaní do 1 659 eur.