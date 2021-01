Po zosuve pôdy zmizla v obrovskej diere cesta aj domy. Nórske úrady už nedúfajú v nájdenie živých osôb

V obrovskej jame zmizla cesta aj domy

Vysokoriziková zóna pre zosuvy pôdy

5.1.2021 (Webnoviny.sk) - Nórske úrady v utorok oznámili, že po rozsiahlom zosuve pôdy, ktorý minulý týždeň zničil domy v obci Ask neďaleko Osla a usmrtil sedem ľudí, už nedúfajú v nájdenie ďalších pozostalých. Po katastrofe z 30. decembra sú stále nezvestné tri osoby."S veľkým zármutkom musím povedať, že po zosuve pôdy už nemáme nádej na nájdenie živých ľudí. Urobili sme všetko, čo sme mohli, ale táto prírodná katastrofa mala veľkú silu. Tí, ktorí zomreli, skonali pomerne rýchlo. Pátracie tímy budú naďalej hľadať všetkých nezvestných," povedala náčelníčka miestnej polície Ida Melbo Oeystese.Obyvatelia asi 5-tisícového Asku začali uplynulú stredu okolo 04:00 miestneho času volať pohotovostné služby s tým, že ich domy sa hýbu. Po zosuve s rozlohou asi 300 krát 700 metrov zostala v Asku obrovská jama, v ktorej zmizla cesta i domy. Zosuv zničil prinajmenšom deväť budov s viac ako 30 bytmi.Záchranári na zemi hľadali nezvestných za ťažkých zimných podmienok s pomocou vrtuľníkov a dronov s termokamerami. Ich úsilie komplikoval aj nedostatok denného svetla i obavy z ďalšej erózie pôdy, ktorá by nemusela uniesť nástroje a ťažkú techniku.Spomenutý zosuv je najhorší v modernej histórii Nórska. Jeho príčina nie je známa, no v oblasti sa nachádza senzitívny íl, ktorý sa dokáže meniť z tuhého na tekutý. Odborníci tvrdia, že tento íl v kombinácii s nadmernými zrážkami a vlhkým zimným počasím mohol prispieť k zosuvu pôdy.V roku 2005 nórske úrady varovali ľudí, aby v oblasti nestavali obytné budovy, pretože je to vysokoriziková zóna pre zosuvy pôdy. V priebehu desaťročia tam však domy aj tak vznikli.