Dodržiavate správne pitný režim? Slováci medzi najobľúbenejšie nápoje zaradili aj alkohol

18.12.2021 (Webnoviny.sk) - Až 70 percent opýtaných si myslí, že správne dodržuje pitný režim. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorého cieľom bolo zistiť aktuálny stav a následne, v spolupráci s odborníkmi, edukovať verejnosť o správnych návykoch či potrebe minerálov v tele.Podľa prieskumu majú respondenti na Slovensku okrem čistej vody v obľube neochutené minerálne vody (56 percent), čaje (40 percent) a kávu (36 percent). Avšak 12 percent respondentov zaradilo do svojich najobľúbenejších nápojov aj alkohol.Podľa prieskumu tiež 79 percent respondentov pije tekutiny priebežne celý deň. Ráno po prebudení prijíma tekutiny 70 percent opýtaných a 54 percent po nich siahne aj pred spaním. Po jedle pije tekutiny podľa prieskumu až 74 percent ľudí, pred jedlom však len 32 percent. „Veľa ľudí si myslí, že pitie tekutín počas jedla má zlý vplyv na naše trávenie. Nie je to pravda. Pitie vody pred jedlom má napríklad preukázateľný vplyv na chudnutie, pomáha regulovať pohyby čreva, je nápomocné pri trávení živín v tráviacej trubici a je aj prevenciou pred zápchou," povedal gastroenterológ Ladislav Kužela.Prieskum tiež odhalil, že 85 percent Slovákov pije menej tekutín v zime ako v lete. Až 37 percent respondentov tiež uviedlo, že mávajú pocit dehydratácie. „Čakať na smäd sa nevypláca. Keď začneme byť smädní, už je väčšinou neskoro a sme už podhydratovaní. Telo nám dáva vedieť, že sme stratili veľa vody. Lepšie je pravidelne vyrovnávať tekutinovú rovnováhu počas celého dňa,“ upozornil Kužela.Aj keď podľa prieskumu 62 percent opýtaných Slovákov pije často balené minerálne vody, až 80 percent z nich si myslí, že na správny pitný režim ich nepotrebujeme a stačí nám len čistá voda z kohútika. Celkovo 60 percent respondentov tiež tvrdí, že voda z kohútika je rovnako kvalitná ako minerálna.