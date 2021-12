Devínska Nová Ves zostavila vyrovnaný rozpočet, plánuje množstvo investícií a projektov

Komplexná rekonštrukcia Klubu dôchodcov

18.12.2021 - Bratislavská Devínska Nová Ves plánuje v budúcom roku množstvo investícií a projektov. Na tohtotýždňovom miestnom zastupiteľstve schválili poslanci rozpočet mestskej časti, ktorý je zostavený ako vyrovnaný vo výške 22,669 milióna eur.„Najviac výdavkov pôjde na komunikácie a dopravu, na všeobecné verejné služby a na vzdelávanie, šport, kultúru i sociálnu oblasť," uviedol starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.Dôležité sú podľa starostu najmä investície do rozširovania kapacít základných a materských škôl. „Budeme investovať do prístavby a nadstavby základnej školy, ako aj do skvalitnenia technického vybavenia odborných učební či do rekonštrukcie kuchyne," poznamenal starosta.Budú pokračovať tiež v komplexnej rekonštrukcii Klubu dôchodcov, v revitalizácii vodnej nádrže a v opravách miestnych komunikácií a chodníkov. „Naším cieľom je zrealizovať rekonštrukciu terasy Milana Marečka a v záujme ďalšej ochrany a bezpečnosti občanov riešiť novú stanicu mestskej polície spolu s investíciami do existujúcej technickej infraštruktúry," dodal Krajčír.Financie naplánovali aj na ďalšie rozširovanie športových areálov a ihrísk, rozvoj čaká aj areál verejnoprospešných služieb. „Za zmienku iste stoja aj investície na rekonštrukciu budovy bývalého kina Devín, či finančné prostriedky, ktoré použijeme na vyhotovenie projektových dokumentácií, napr. na vybudovanie cyklotrasy, rekonštrukcie miestnej komunikácie Bystrická, úpravy chodníkov, či na športovú halu," vymenoval starosta.Ako dodal, z programu Komunikácie a doprava je potrebné spomenúť finančne najnáročnejší projekt Úprava okružnej križovatky s pripojením na diaľnicu D4, ktorý je financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR.