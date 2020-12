Dohoda EÚ a Spojeného kráľovstva je podľa Korčoka výsledkom kompromisu, posúdia ju aj slovenské orgány

Rozhodnutie o súhlase a uplatňovaní dohody

Vyrokovaná dohoda rieši širokú škálu oblastí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Dohoda vyrokovaná medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska je výsledkom politického kompromisu a jej obsah a rozsah nie je pre Slovensko a ostatné členské štáty prekvapením.V tlačovej správe rezortu diplomacie to konštatuje minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nom. SaS).Pozícia Slovenska k dohode bude podľa neho výsledkom prebiehajúcej analýzy na úrovni všetkých zainteresovaných rezortov, pričom celý proces prebieha v mimoriadne rýchlom časovom slede. Vyžadujú si to podľa ministra okolnosti schvaľovania na úrovni EÚ s cieľom vyhnúť sa núdzovým opatreniam a zabezpečiť fungovanie podľa vyrokovanej zmluvy.„Aby sme nemuseli, čo i len na niekoľko týždňov fungovať v režime „bez dohody“, je ambíciou SR, našich partnerov a inštitúcií EÚ prispieť k predbežnému, ale plnohodnotnému uplatňovaniu dohody už od 1. januára 2021," priblížil Korčok s tým, že všetky úkony potrebné na ukončenie riadneho ratifikačného procesu, rešpektujúc postavenie a kompetencie inštitúcií EÚ, sa uskutočnia najneskôr do 28. februára 2021, teda do dátumu, dokedy je možné dohodu predbežne uplatňovať.„Či rozhodnutie o súhlase a uplatňovaní dohody od prvých dní nadchádzajúceho roka členské štáty EÚ prijmú, bude známe 29. decembra," zdôraznil minister.Dohoda vyrokovaná medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom rieši okrem obchodu s tovarom a službami aj širokú škálu ďalších oblastí, napríklad hospodárskej spolupráce, štátnej pomoci, daňovej transparentnosti, leteckej a cestnej dopravy, energetiky a udržateľnosti, rybolovu, ochrany údajov či koordinácie sociálneho zabezpečenia.Dohodou sa stanovujú nulové clá a nulové kvóty na všetok tovar, ktorý spĺňa príslušné pravidlá pôvodu.Dohoda stanovuje aj novy rámec presadzovania práva a justičnej spolupráce v trestnoprávnych a občianskych veciach. Dôležitou súčasťou sú podľa rezortu zahraničia aj mechanizmy na riešenie sporov a postupy, ako bude dohoda fungovať a ako sa bude kontrolovať.