Prezidentka: Účelové prispôsobovanie pravidiel je zlý signálom

Účelové prispôsobovanie pravidiel je veľmi zlým signálom verejnosti a zdravotníkom, ktorí v ťažkých podmienkach zápasia o životy pacientov s novým koronavírusom. Pre TASR to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová. Reagovala tak na spresnenie vyhlášky hlavného hygienika Jána Mikasa, ktorou povolil účasť poslancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 v parlamente.





Núdzový stav bude možné predlžovať, Čaputová podpísala novelu zákona

„V situácii, keď je nanajvýš dôležité dodržiavanie prísnych epidemiologických opatrení, by nemali byť pravidlá fungovania ústavných orgánov v rozpore s tým, čo sa vyžaduje od verejnosti," povedala pre TASR Čaputová.Podotkla, že online rokovanie a hlasovanie je dávno zavedeným štandardom na všetkých úrovniach samosprávy. Podľa prezidentky tiež neexistovala ústavná prekážka, aby sa tomuto štandardu doteraz neprispôsobila aj NR SR.Prezidentka v pondelok podpísala novelu ústavného zákona o bezpečnosti štátu, ktorá umožní predlžovanie núdzového stavu. Plénum ju schválilo na mimoriadnej schôdzi v pondelok. Zúčastnili sa jej aj koaliční poslanci, ktorí mali pozitívny test na ochorenie COVID-19.V nedeľu večer vydal hlavný hygienik SR vyhlášku, ktorou umožnil poslancom NR SR, ministrom či prezidentke prísť do práce aj v prípade, že sú pozitívni na ochorenie COVID-19. Vyhlášku kritizujú opozičná strana Smer-SD, ĽSNS aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho.

Vláda bude môcť vyhlásený núdzový stav opakovane predlžovať, najviac o 40 dní. Schváliť to však bude musieť Národná rada (NR) SR. Vyplýva to z novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, ktorú v pondelok podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová.



Opakované predĺženie núdzového stavu bude po novom musieť odobriť parlament, a to najneskôr 20 dní odo dňa účinnosti jeho predĺženia. Má to byť "ústavná poistka" v rámci deľby moci a systému bŕzd a protiváh v parlamentnej republike. Takáto poistka má byť zavedená aj pri vyhlásení opätovného núdzového stavu.



Ustanoviť sa majú tiež obmedzenia a povinnosti pre núdzový stav vyhlásený z iného dôvodu ako z dôvodu ohrozenia života a zdravia v súvislosti so vznikom pandémie.



Okrem iného sa upravia obmedzenia nedotknuteľnosti osoby, jej súkromia a obmedzenia slobody pohybu a pobytu. Vo väčšej miere majú zodpovedať potrebám prijímať efektívne opatrenia znižujúce pohyb obyvateľstva, a tým spomaliť šírenie infekčnej choroby v štádiu pred vznikom pandémie alebo v priebehu jej šírenia.



Bude tiež možné uložiť pracovnú povinnosť na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb a vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v čase núdzového stavu. V Zbierke zákonov sa bude po novom zverejňovať i uznesenie NR SR o ratihabícii predĺženia núdzového stavu alebo jeho opätovného vyhlásenia. V zákone je tiež explicitne zakotvené, že núdzový stav možno vyhlásiť aj na celom území SR.



Prezidentka v súvislosti s novelou ústavného zákona o bezpečnosti štátu v pondelok podpísala aj novelu zákona o Ústavnom súde SR. Cieľom novely je doplniť možnosť prieskumu rozhodnutia o predĺžení núdzového stavu Ústavným súdom SR.