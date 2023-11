Dohoda medzi Talianskom a Albánskom údajne prináša znepokojujúci trend migrácie, tvrdia odborníci i aktivisti

Žiadosť o podrobnostiach

Problematická dohoda

Dočasné útočisko

8.11.2023 (SITA.sk) - Odborníci na migráciu a aktivisti v utorok označili dohodu medzi Talianskom a Albánskom, ktorá by nasmerovala tisíce migrantov do balkánskej krajiny, kým budú posudzovať ich žiadosti o azyl, ako „znepokojujúci trend“.Presné fungovanie dohody ohlásenej v pondelok, keď albánsky premiér Edi Rama navštívil Rím, kde sa stretol s predsedníčkou talianskej vlády Giorgiou Meloniovou , nebolo známe.Pripomína to však podobný krok Dánska s cieľom nájsť miesto pre žiadateľov o azyl v Afrike, ktorý bol neskôr pozastavený. Európska únia (EÚ) si preto vyžiadala podrobnosti dohody. Európska komisia , ktorá dohliada na uplatňovanie zákonov Európskej únie, naznačila, že dohoda by sa mohla ukázať ako problematická, ak Taliansko pošle migrantov nájdených v teritoriálnych vodách EÚ do krajiny mimo EÚ.Nechala otvorené dvere pre dohodu, ak sa bude vzťahovať na migrantov, ktorí boli zachytení v medzinárodných vodách.Meloniová a Rama uviedli, že Albánsko, ktoré sa chce stať členom EÚ, súhlasilo s dočasným útočiskom pre tisíce migrantov žiadajúcich o azyl v Taliansku.Podľa dohody, ak Taliansko odmietne žiadosti o azyl, Albánsko by potom migrantov deportovalo. Deti a tehotné ženy budú z plánu vylúčené.Taliansko zaplatí výstavbu dvoch centier v Albánsku, do ktorých sa naraz zmestí až 3-tisíc migrantov, teda ročne až 36-tisíc, keďže dohoda počíta so zrýchlenou 28-dňovou lehotou na vybavovanie žiadostí. Albánsko by tiež zabezpečovalo bezpečnosť v centrách, ktoré by boli pod talianskou jurisdikciou.