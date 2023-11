Pomoc za vyše 117 000 eur – to je výsledok októbrovej zbierky Pomáhame potravinami, ktorú zorganizoval Kaufland a Slovenský Červený kríž

Zaujímavosti o zbierke Pomáhame potravinami:



v predajniach Kauflandu prebieha už od roku 2014



na zozname najčastejšie darovaných trvanlivých produktov tohto ročníka bolo trvanlivé mlieko (4,9 ton), kryštálový cukor ( 2, 2 tony) a múka (1, 5 tony)



obchodný reťazec do zbierky aj tento rok venoval 700 potravinových balíkov



do tohtoročnej zbierky sa zapojilo spolu vyše tisíc dobrovoľníkov z SČK aj zo spoločnosti Kaufland



8.11.2023 (SITA.sk) -Keď spojíme svoje sily, vždy dokážeme viac. Podľa údajov Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach(EU SILC 2022) sa vlani v riziku chudoby alebo sociálneho vylúčenia ocitlo takmer 890 000 Slovákov, pričom ich počet oproti roku 2021 narástol o takmer 47 000 ľudí. Ide o alarmujúce čísla, aj preto sa obchodný reťazec, ktorý známu zbierku Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom organizuje už desať rokov, rozhodol rozšíriť jej jubilejný ročník na dva týždne.V jej prvý deň 12. októbra 2023 mohli zákazníci vo všetkých predajniach Kauflandu nakúpiť trvanlivé potraviny a venovať ich dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža, no až do 25. októbra mali šancu prispieť aj kúpou symbolického odznaku v hodnote jedného eura. "konštatuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Celú potravinovú aj finančnú pomoc získanú zo zbierky prerozdelí Slovenský Červený kríž ľuďom v hmotnej núdzi naprieč celým Slovenskom.hovorí generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža Zuzana Rosiarová a dodáva:Finančný výťažok z kúpy odznakov využije Slovenský Červený kríž na zaobstaranie nákupných poukážok, prostredníctvom ktorých po celom Slovensku opäť znásobí potravinovú pomoc pre ľudí zo zraniteľných komunít.pokračuje Lucia Vargová,.