Dohoda o predčasných voľbách za schválenie štátneho rozpočtu? Racionálne riešenie, myslí si Krajniak

14.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dohoda o predčasných voľbách výmenou za schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok by bola podľa ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) racionálnym riešením. Povedal to pred stredajším rokovaním vlády.„Skrátenie volebného obdobia napríklad na september (2023, pozn. SITA) výmenou za to, že bude normálne fungovať štát a vláda bude môcť vďaka schválenému rozpočtu vyplatiť energetickú pomoc, to je pre nás najvyššie priorita," zdôraznil Krajniak. Dodal, že toto isté hovorí hnutie Sme rodina na rokovaniach aj koaličným partnerom.