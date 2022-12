Dohoda s OĽaNO sa týkala iba rozpočtu, povedal Sulík a upresnil odchod Matoviča (video)

Krajina si vydýchne

Pomoc v krízových časoch

Prežitok z minulého storočia

Šéf liberálov bol vydieraný







Parlament v štvrtok schválil rozpočet verejnej správy na roky 2023 až 2025. Súčasná poverená menšinová koalícia potrebovala na schválenie získať aspoň 76 hlasov. Slovensku inak hrozilo rozpočtové provizórium. Avšak po vzájomných rokovaniach Eduarda Hegera (OĽaNO) a Richarda Sulíka (SaS) zákon prešiel. Z prítomných 136 poslancov bolo za 93, proti štyria, zdržalo sa 38 poslancov a nehlasoval jeden.





22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík oceňuje, že hlasovanie o štátnom rozpočte prebehlo presne podľa dohody. Zároveň podotkol, že inú dohodu ako na štátnom rozpočte s povereným premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) nemajú.Debatu na tému novej koalície – tzv. 76-ky – pokladá za uzavretú.„Dohoda sa týkala iba rozpočtu a s ním súvisiacich zmien,“ zdôraznil Sulík na brífingu.Podľa jeho slov má Igor Matovič (OĽaNO) odísť z postu ministra financií v piatok. Oficiálne pôjde o odobratie poverenia riadiť rezort. Šéf liberálov verí, že krajina si po jeho odchode z funkcie vydýchne a „na vláde to tiež bude vecnejšie a racionálnejšie.“Sulík prízvukoval, že SaS vytvorila predpoklady na to, aby mohla byť ľuďom doručená v krízových časoch pomoc.„Gastro má 1. januára 2023 natrvalo 10-percentnú DPH, od 1. júla 2023 sa rušia koncesionárske poplatky, klesá registračná daň na autá, v rozpočte sú výdavkové limity,“ vymenoval.Zrušenie koncesionárskych poplatkov podľa neho prinesie množstvo pozitív.„Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) dostane tie isté peniaze, ale suma sa automaticky bude valorizovať. Zvýšiť koncesionárske poplatky je prakticky nemožné, tam je odpor voči tomu,“ poukázal Sulík a dodal, že RTVS bude presne vedieť, koľko dostane, a to bez toho, aby sa musela komukoľvek doprosovať.Koncesionárske poplatky pokladá Sulík za prežitok z minulého storočia a pripomína, že v minulosti robili k ich zrušeniu aj referendum. Pripomenul, že RTVS je z koncesionárskych poplatkov financovaná iba spolovice, druhú časť tvoria peniaze zo štátneho rozpočtu.Na margo dnešného vyjadrenia šéfa Smeru-SD Roberta Fica o tom, že šéf liberálov bol vydieraný, Sulík reagoval, že je to hlúposť a nechápe, kde Fico chodí na tieto fantasmagórie. Išlo podľa neho o dohodu, ktorá však už mohla byť na stole v septembri a nie až teraz. Doplnil, že otvorená je ešte téma zmeny ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami, na ktorú je potrebných 90 hlasov poslancov.Práve z tohto dôvodu predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) určil pokračovanie 78. schôdze na 24. januára a nie na 10. januára, ako mala pôvodne byť.„Desiateho januára by tu tých 90 poslancov nemuselo byť,“ poukázal Sulík.