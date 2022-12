Aké sú mesačné náklady na prevádzku nového vozidla na Slovensku? Patríme medzi krajiny s najnižšími výdavkami

Elektrické vozidlá sú čoraz dostupnejšie



Kompaktné elektrické vozidlá sú cenovo konkurencieschopné v 18/22 európskych krajinách.



Štandardné elektrické vozidlá strednej veľkosti sú nákladovo konkurencieschopné v 19/22 európskych krajinách.



Prémiové elektromobily strednej veľkosti sú cenovo konkurencieschopné v 18/22 európskych krajinách.



Ako je na tom Slovensko?

LeasePlan je svetovým lídrom operatívneho lízingu so správou približne 1,9 milióna vozidiel vo viac ako 29 krajinách. Pre svojich klientov zabezpečuje nákup, financovanie a údržbu nových vozidiel, a zároveň pre nich poskytuje komplexné služby počas trvania leasingových zmlúv, najčastejšie s dĺžkou kontraktu na tri až štyri roky.

Spoločnosť sa zaviazala prevziať vedúcu úlohu pri prechode na mobilitu s nulovými emisiami a stanovila si ambiciózny cieľ s dosiahnutím nulových emisií z celého vozového parku poskytovaného klientom do roku 2030. S viac ako 59-ročnými skúsenosťami je jej poslaním sledovať a vytvárať trendy, ktorými sa uberá udržateľná mobilita. Viac informácií nájdete na stránkach:

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Analýza spoločnosti LeasePlan prináša rebríček celkových nákladov na vlastníctvo vozidla v 22 európskych krajinách, vrátane Slovenska. Napriek rastúcim cenám sú elektromobily konkurencieschopnejšie ako kedykoľvek predtým.Spoločnosť LeasePlan zverejnila najnovší Car Cost Index 2022 , ktorý analyzuje náklady na vlastníctvo a prevádzku auta (TCO). Index, okrem porovnania jednotlivých krajín, potvrdzuje rastúci trend čoraz väčšej dostupnosti elektrických vozidiel. Hoci inflácia stúpa, elektromobily sú v súčasnosti konkurencieschopnejšie ako kedykoľvek predtým. Na trhu je tiež rekordne najviac modelov elektrických vozidiel. Kým prvý Car Cost Index zahŕňal len 11 elektrických vozidiel, tohtoročné vydanie už obsahuje až 33 áut s elektrickým pohonom."Elektromobily sú najlepším spôsobom ako ochrániť vodičov pred prudko rastúcimi nákladmi na palivá. Bohužiaľ, vlády zastavujú stimuly pre elektromobily príliš skoro, a to aj v krajinách s ambicióznymi cieľmi nulových emisií. Tento prístup "zákazu bez plánu" bude mať katastrofálne dôsledky pre boj proti klimatickým zmenám. Potrebujeme konzistentné a dlhodobé politické stratégie, ktoré zabezpečia, že používanie elektrických vozidiel bude rozumnou voľbou pre všetkých vodičov," uviedol Tex Gunning, riaditeľ spoločnosti LeasePlan.V komplexnej analýze je zapojených 22 krajín: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Taliansko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a Veľká Británia.Z porovnania vyplýva, že:Podľa štúdie LeasePlan sú elektromobily v takmer každom segmente a v každej európskej krajine z hľadiska celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) cenovo rovnaké alebo dokonca lacnejšie ako benzínové a dieselové vozidlá, a to aj napriek rastúcim cenám paliva a elektrickej energie.Náklady na energie v prípade elektromobilov totiž zostávajú výrazne nižšie ako v prípade benzínových a naftových vozidiel - predstavujú 15 % celkových nákladov na vlastníctvo, zatiaľ čo v prípade benzínových a naftových vozidiel je to 23 % a 28 %.Priemerné mesačné náklady na prevádzku automobilu sa v Európe značne líšia. Najmenej vozidlá zaťažujú rozpočet Grékov, 905 eur na mesačne. Na vrchole rebríčka sú už tradične Švajčiari, ktorých náklady sú až 1 313 eur mesačne.Z pohľadu geografického rozloženia sú náklady na prevádzku vozidla relatívne vysoké v severnej Európe, napríklad v Nórsku (1 249 eur) a Holandsku (1 166 eur). Vo východoeurópskych krajinách sú zas relatívne nízke. V Poľsku je to 927 eur, v Rumunsku 975 eur.Slovensko je štvrtá krajina s najnižšími nákladmi, mesačne nás auto stojí 979 eur. Naopak českí vodiči minú každý mesiac na prevádzku vozidla 1 144 eur, čo ich zaradilo na koniec prvej päťky krajín s najvyššími nákladmi.Car Cost Index 2022 prináša celkové mesačné náklady na vlastníctvo auta, v ktorých je zahrnuté palivo, amortizácia, dane, poistenie a tiež údržba. Náklady sú spriemerované za prvé štyri roky vlastníctva a týka sa vozidiel s maximálne 30 000 najazdenými kilometrami.Informačný servis