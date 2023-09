Dohodári majú na ministerstvách lepšie podmienky ako štátni zamestnanci, niektorí mali hodinovú sadzbu aj 60 eur

Tabuľkové platy sú nižšie

Peniaze z výplat naspäť

27.9.2023 (SITA.sk) - Na všetkých slovenských ministerstvách pôsobia takzvaní dohodári, ktorí majú lepšie pracovné podmienky ako štátni zamestnanci. V rozhovore pre portál Topky.sk to povedal poslanec parlamentu Tomáš Taraba Najvypuklejšia situácia je v tejto oblasti podľa neho na ministerstve regionálneho rozvoja a informatizácie, kde v roku 2022 odpracovali dohodári 78 000 hodín, na čo ministerstvo vynaložilo 2,3 milióna eur.„Bavíme sa o 469 zamestnancoch, ktorí ako keby boli nahradení dohodármi. Keby dostávali normálne tabuľkové platy, štát by to stálo 1,4 milióna eur," povedal Taraba.Poukázal tiež na ministerstvo spravodlivosti, kde v niektorých mesiacoch podľa neho pôsobilo 143 dohodárov, pričom hodinová sadzba sa pri niektorých pohybovala v sume 50 až 60 eur.„To keby mal mať štátny zamestnanec, tak by mal desaťtisícový a vyšší plat. Úplnou perličkou je však ministerstvo životného prostredia, ktoré k 31. 12. 2022 malo 452 obsadených miest a popri tom zamestnávali 712 dohodárov, toto mi pripadá už úplne šialené," skonštatoval poslanec.Podľa Tarabu bude v tejto súvislosti potrebné zistiť, či na ministerstvách neprišlo k mrhaniu verejnými zdrojmi. „Budeme chcieť vidieť dokumentáciu a budeme sa pýtať, či to nie sú nejaké schémy na to, aby niekto nosil peniaze z týchto výplat naspäť," dodal.