Dohodu USA a Japonska by mohli oznámiť na Valnom zhromaždení OSN

Washington 6. septembra (TASR) - Obchodnú dohodu medzi Spojenými štátmi a Japonskom by mohli dokončiť a oznámiť na Valnom zhromaždení Organizácie Spojených národov koncom septembra. Uviedol to v piatok ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.uviedol Kudlow v rozhovore pre Fox Business Network.Japonsko a USA uzatvorili rámcovú obchodnú dohodu koncom augusta. Už vtedy sa však objavili informácie, že Tokio urobilo príliš veľa ústupkov, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump prakticky žiadne. Japonská vláda to odmieta a tvrdí, že dohoda s USA bude pre Japonsko prínosom.Dohoda pokrýva viacero oblastí, kľúčové je však najmä poľnohospodárstvo, pričom Japonsko by malo otvoriť svoj trh americkým výrobkom a výrazne znížiť dovozné clá na také produkty ako hovädzie a bravčové mäso, ale aj ďalšie produkty.Dohoda by mala zlepšiť vzťahy medzi Japonskom a USA v čase, keď spor medzi Washingtonom a Pekingom naberá na intenzite, podľa viacerých japonských komentátorov však Tokio ustúpilo Washingtonu až príliš. Na rozdiel od informácií USA, že americkí farmári by z dohody mali vyťažiť, Trump sa jasne nevyjadril, či USA neuvalia nové dovozné clá na japonské autá a autokomponenty, čo je kľúčová požiadavka Tokia.