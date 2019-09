Princ Harry navštívi v Angole miesto, ktoré zviditeľnila jeho matka

Britský princ Harry, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. septembra (TASR) - Britský princ Harry podnikne tento mesiac dojemnú návštevu Angoly, kde navštívi projekt odstraňovania nášľapných mín, s ktorým sa spája niekoľko z najznámejších fotografií jeho zosnulej matky, princeznej Diany.Zábery Diany v ochrannom odeve, kráčajúcej medzi varovnými červenými tabuľkami so symbolom smrtky, získali v roku 1997 pre projekt organizácie HALO Trust, ktorá v Angole odstraňovala nášľapné míny nastražené počas občianskej vojny, veľmi podstatnú publicitu. Diana tragicky zahynula iba niekoľko mesiacov predtým, ako došlo k podpísaniu medzinárodnej dohody o zákaze týchto zariadení.oznámil v piatok Buckinghamský palác, z ktorého vyhlásenia cituje tlačová agentúra Reuters.Harry, jeho manželka Meghan a ich novonarodený syn Archie začnú desaťdňovú cestu v Kapskom Meste v Juhoafrickej republike (JAR), zatiaľ čo Harry na žiadosť britského ministerstva zahraničných vecí zamieri aj do Malawi a Botswany.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu uskutočnia návštevu Afriky po prvý raz oficiálne ako rodina. Meghan (37), bývalá americká herečka, porodila Archieho, ich prvé dieťa, v máji. Medzi hodnostármi, s ktorými sa kráľovský pár stretne počas cesty, je i arcibiskup Desmond Tutu z JAR.Harry (34), vnuk britskej kráľovnej Alžbety II. a siedmy v nástupníckej línii na trón, je častým návštevníkom južnej časti Afriky, kam chodieva kvôli starostlivosti o životné prostredie alebo tráveniu dovolenky. Cesta bude trvať od 23. septembra do 2. októbra.