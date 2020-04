Dohrajú sezónu Premier League na slávnom Wembley? Je to vraj jedna z možností

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vedenie futbalovej Premier League sa nevzdáva myšlienky, že by sa aktuálna sezóna napriek šíriacemu sa koronavírusu mohla dohrať.Britský denník The Times dokonca uviedol, že na slávnom Wembley by sa mohli denne odohrať až štyri zápasy bez účasti divákov.Najvyššia anglická súťaž má za sebou necelých 29 kôl, jednoznačným lídrom je s 25-bodovým náskokom FC Liverpool