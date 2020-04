Fanúšikovia nemeckého klubu zo štvrtej ligy zakúpili na virtuálny zápas viac ako 125-tisíc vstupeniek

Vstupenky za symbolické euro

Slovan ponúka lístky na Slaviu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.4.2020 (Webnoviny.sk) - Fanúšikovia štvrtoligového nemeckého tímu Lokomotíva Lipsko ukázali veľké srdce pre svoj obľúbený klub.V priebehu necelého mesiaca si zakúpili viac než 125-tisíc vstupeniek na virtuálny zápas - semifinálový duel Pohára víťazov pohárov 1987 proti francúzskemu Bordeaux.V pamätnej odvete síce Lipsko prehralo 0:1, ale napokon postúpilo ďalej po úspešnom rozstrele zo značky pokutového kopu.Pred takmer 33 rokmi sledovalo spomenutý duel 73-tisíc divákov, o jeho virtuálnu podobu bol však ešte väčší záujem. Prispel k tomu aj fakt, že vstupenky sa "predávali" za symbolické euro."Keď sme 19. marca túto kampaň spustili, nikto si nedokázal predstaviť, že by sme tak rýchlo prekonali hranicu 120-tisíc. V mene klubu by som rád poďakoval všetkým podporovateľom z celého sveta. Je skvelé vidieť ako žlto-modrá rodina drží spolu v týchto ťažkých časoch," uviedol prezident klubu Thomas Löwe.Spomenutá akcia potrvá do 8. mája a pomôže tímu zo štvrtej najvyššej súťaže ľahšie prežiť náročné obdobie. Podobnú iniciatívu s organizovaním virtuálneho zápasu oznámili aj viaceré slovenské kluby. ŠK Slovan Bratislava ponúka svojim fanúšikom možnosť zakúpiť si virtuálne lístky na zápas so Slaviou Praha z roku 1991.Trnavčania zase chcú vypredať štadión na zápas proti Slovanu spred dvoch rokov a fanúšikovia Zlatých Moraviec môžu pomôcť svojmu klubu kúpou vstupenky na pamätný duel proti Zenitu Petrohrad.