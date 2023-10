Dojímavý príbeh o priateľstve a prežití. Moja priateľka Anna Franková

Nielen voči osudu, ale najmä zoči-voči vojnovým hrôzam. Hannin príbeh o prežití navzdory všetkému je svedectvom nezlomnej sily priateľstva, lásky a spomienok.

„Výnimočný príbeh o láske, strate a sile priateľstva v tom najtemnejšom období. Bez tejto knihy, rovnako ako jej autorky, nepreniknete do života Anny Frankovej naplno,“ povedal o knihe Jack Fairweather, autor knihy Dobrovoľník.

V roku 1933 ujde päťročná Hannah Pick-Goslarová so svojou rodinou z nacistického Nemecka do Amsterdamu, kde čoskoro nadviaže priateľstvo s dievčaťom, s ktorým má mnoho spoločného. Jej nerozlučnou kamarátkou sa stane bystrá, úprimná a veselá Anna Franková. Niekoľko krásnych rokov si v amsterdamskej štvrti Rivierenbuurt vychutnávajú bezstarostné detské hry, vzájomné návštevy a spoločné večere.

Keď v júni 1942 nacistická okupácia Európy naberie na obrátkach, dôjde k ich náhlemu odlúčeniu. Anna spolu s celou rodinou Frankovcov zdanlivo bez stopy zmiznú a zostanú po nich len neumyté riady z raňajok a neustlané postele. Kým si Hannah márne láme hlavu nad osudom svojej priateľky a dúfa, že je v bezpečí, jej rodinu postihne neľahký osud. Zajmú ich, pošlú do internačného tábora Westerbork a nakoniec Hannah so svojím otcom, mladšou sestrou Gabi a starými rodičmi skončí v transporte do tábora Bergen-Belsen.

V hrôzostrašných podmienkach, kde je smrť všadeprítomná, sa Hannah dozvie ohromujúce správy o svojej drahej priateľke. Hannah sa pustí do zúfalej snahy o záchranu slabej Anny bojujúcej o prežitie a neváha pritom riskovať vlastný život.

Moja priateľka Anna Franková je biografický príbeh ženy, ktorá sa s ňou priatelila a osvetľuje niektoré pasáže jej života. Je to dojímavé, citlivo napísané, pútavé. Príbeh o strate i prežití. O holokauste a presvedčení, že zoči-voči zlu si treba zachovať tvár. Vtedy o to viac...a neustúpiť ani o milimeter.

„Keď som bola malá, svet, ktorý som milovala, sa rozpadol na márne kúsky a vyparil sa. Zničila ho nezmyselná nenávisť. A s ním zmizla aj moja najlepšia kamarátka Anna.“

„Dojímavé memoáre o priateľstve, strate a prežití. Rozprávaním svojho životného príbehu Hannah Goslarová vzdáva hold svojej najlepšej priateľke Anne Frankovej a miliónom ďalších ľudí, ktorí holokaust neprežili. Zároveň nám však ukazuje, ako si tvárou v tvár zlu zachovať ľudskosť,“ povedal Ronald Leopold, riaditeľ múzea Dom Anny Frankovej.