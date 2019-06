Dojímavý príbeh o priateľstve so psom

Krásny príbeh o vernom psom kamarátovi, ktorý nakoniec nájde svojho strateného pána. Film prichádza do slovenských kín od 6.júna 2019, kniha s filmovou obálkou je už na pultoch kníhkupectiev.

Bailey je dobrý pes. Má za sebou niekoľko rušných a pohnutých životov, ale svoju misiu splnil a teraz si spokojne žije u svojej rodiny. Až kým sa neobjaví nový prírastok – malá Clarity.

Zvedavé bábätko Clarity od útleho detstva stvára huncútstva na rodinnej farme a Bailey rýchlo nadobudne istotu, že maličké dievčatko zo všetkého najviac potrebuje vlastného psa. A ochrancu.

Psia duša 2 je podmanivý príbeh nádeje, bezhraničnej oddanosti a najmä lásky. Chytí za srdce nielen majiteľov domácich miláčikov.

Už v roku 2017 si získal srdcia divákov po celom svete film Psia duša o vernom Baileym, ktorého duša sa postupne prevteľuje do rôznych psíkov, aby tak naplnil svoje psie poslanie na Zemi a on sa vrátil k „svojmu“ chlapcovi.

Tento príbeh sa zrodil v hlave spisovateľa Bruca Camerona počas jednej cesty autom, keď sa snažil utešiť svoju vtedajšiu priateľku (dnes manželku) Cathryn Michon. Prišla vtedy o dlhoročného psieho kamaráta a veľmi jej chýbal. „Zastavili sme sa na kávu a keď sme sa vrátili do auta, Bruce mi začal rozprávať o psej duši. Tiekli mi slzy, ale hneď som mu povedala, že túto knižku musí napísať, pretože pomôže mnohým ľuďom.“

Kniha Psia duša vyšla v roku 2010 a okamžite sa zaradila medzi bestsellery. Preto nikoho neprekvapilo, keď sa už po dvoch rokoch na pultoch kníhkupectiev objavilo jej pokračovanie Psia duša 2 . Z oboch kníh spolu sa po celom svete predalo 5 miliónov výtlačkov a rovnakým hitom sa stal aj prvý film v réžii Lasseho Hallströma. Preto bolo len otázkou času, kedy sa filmári pustia aj do druhej knihy.

„Krásny a dojímavý príbeh o bezhraničnej a bezpodmienečnej láske medzi človekom a štvornohým priateľom. Knižka je plná silných emócií a pohladí dušu nielen psičkárom. Po jej prečítaní vo vás bude ešte dlho rezonovať neopísateľný pocit a mnohým čitateľom pomôže pochopiť psiu dušu a možno vyvolá túžbu mať tiež svojho chlpatého strážneho anjela,“ povedala Anna Nagyová, predsedníčka OZ Psia duša pre Knižný kompas.

Príbeh Psia duša 2 prináša

Knižný kompas – vaša cesta ku knihám .



Najväčšími hviezdami sú v druhej časti Psej duše opäť očarujúci havkáči, ktorí sa motali na pľaci každý deň. Pre všetkých hercov a celý štáb bolo nemožné, aby sa s nimi nehrali a nehladkali. Kto by vydržal nezamilovať sa do nich? Postarané o ne bolo, ako sa patrí na tie najväčšie celebrity. „Mali ten najväčšie prívesy,“ smeje sa herec Henry Lau. „Úplne vážne! Ani jeden z nás hercov nemal taký veľký príves ako tí chlpáči!“

Režisérka Mancusová, ktorá má sama 5 psov, zistila, že aj členovia štáb, ktorých dovtedy psy nejako zvlášť nezaujímali, sa úplne zmenili po niekoľkých týždňoch na pľaci. “Keď sa ľudia dostali do tejto našej dočasnej rodiny a stali sa súčasťou svorky, videla som, ako sa do tých psov zamilovali. Boli ohúrení tým, čo trénerka s tými úžasnými psami dokáže, a veľa z nich sa pýtalo, či by si jedného nemohli adoptovať.“

Milan Buno, literárny publicista