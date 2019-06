Spevák Liam Gallagher pripravuje nový album Why Me? Why Not

Liam Gallagher, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 4. júna (TASR) - Spevák Liam Gallagher pripravuje vydanie druhej sólovej platne Why Me? Why Not. Niekdajší frontman slávnych Oasis ponúkol na Twitteri ukážku z pilotného singlu Shockwave. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.Jeho sólo debut As You Were bol komerčným trhákom. V Anglicku sa album okamžite vyhupol do čela albumového rebríčka a Liam zaň v krátkom čase dostal platinový certifikát. Hneď v prvom týždni britpopová ikona predala toľko vinylových verzií, koľko sa iným nepodarilo za dlhých dvadsať rokov. Gallagher za nahrávku získal prestížne ocenenie časopisov Q, NME a GQ.komentuje spevák aktuálne informácie v oficiálnom tlačovom prehlásení.Prvú správu o chystanej druhej platni Liam rozšíril 29. mája, teda v deň, keď jeho brat Noel oslavoval 52. narodeniny.Singel Shockwave vychádza v piatok 7. júna. Z ukážky je zjavné, že hlavnou inšpiráciou pre hudobníka v štúdiu boli kapely ako The Who alebo T. Rex. Liam skladbu napísal s dvoma kľúčovými mužmi, s ktorými spolupracoval aj na As You Were. Oba patria k aktuálne najžiadanejším spolupracovníkom, Andrew Wyatt získal Oscara ako spoluautor skladby Shallow z oceňovaného filmu A Star Is Born a producent Greg Kurstin sa môže pochváliť hneď niekoľkými cenami Grammy z posledných rokov.Detaily k novinke Why Me? Why Not. by mali byť zverejnené už čoskoro.hovorí sebavedome protagonista. Liam Gallagher bude v júli jedným z headlinerov festivalu Pohoda.