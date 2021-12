Dokázala by koalícia fungovať aj bez Kollára a Sme rodina? Poslanci majú rôzne názory

Dlhodobo určite nie

15.12.2021 - Medzi koaličnými poslancami, ktorých oslovila agentúra SITA, nie je jednoznačný názor na to, či by súčasná koalícia dokázala fungovať aj bez hnutia Sme rodina Borisa Kollára. Jeho poslanec Ľudovít Goga si myslí, že koalícia by to nezvládla.Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) oceňuje, že koalícia má ústavnú väčšinu aj so Sme rodina. Poslanec Alojz Baránik (SaS) povedal, že „by to išlo aj bez nich“. Parlament totiž dva dôležité reformné zákony o nemocniciach a národných parkoch v utorok 14. decembra schválil tesnou väčšinou bez hlasov poslancov Sme rodina.Koalícii pomohli dvaja nezaradení poslanci Miroslav Kollár (Spolu) a Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko).Poslanec Goga (Sme rodina) na otázku, ako hlasovanie poznačí koalíciu odpovedal, že „nijako“. Podľa neho sa hnutie Sme rodina vyjadrilo, že ak budú zapracované požiadavky odbornej verejnosti, tak za reformné zákony zahlasuje. „My sme splnili naše slovo. Budeme sledovať, ako sa bude dariť napĺňať kritériá reforiem,“ poznamenal.Podľa Gogu Sme rodina nechce odísť z koalície pre to, že zvyšné tri vládne strany schválili dva reformné zákony bez podpory štvrtého partnera. „Môže sa stať, že pri niektorých iných hlasovaniach bude mať iný koaličný partner odlišný názor a nebude chcieť za niektoré veci zahlasovať,“ priblížil.Goga preto nezdieľa názory, že koalícia by zvládla svoje fungovanie bez Sme rodina. „Dlhodobo určite nie. Rozdiel jedného či dvoch hlasov v parlamente môže veľmi zavážiť. Nie je to taký rozdiel, že pri každom hlasovaní bude mať koalícia bez Sme rodina väčšinu. Niekedy aj bez Sme rodina niektorí z poslancov koalície nemusia súhlasiť,“ upozornil Goga a dodal, že hnutie bude naďalej presadzovať v koalícii svoje programové body.Poslanec Martin Fecko (OĽaNO) uviedol, že je na Sme rodina, ako sa bude ďalej politicky etablovať.„Včera (v utorok 14. decembra – pozn. SITA) ukázali, že asi majú aj nejaké iné úmysly do budúcna. Včera prebehla skúška správnosti, či súčasné vládne zoskupenie, čo sa týka zvyšných strán a poslancov, má tú silu alebo nemá. Tá sila sa ukázala, že je tu,“ zhodnotil Fecko a pokračoval, že je na Sme rodina, ako chce ďalej pôsobiť. Zdôraznil, že ak sa ide s niekým do koalície, tak pri vážnych veciach sa musí nájsť kompromis.Poslanec Andrej Stančík (OĽaNO) hovorí o pocite, že „máme dve koalície“. Úzku koalíciu, ktorá schvaľuje reformu a potom širšiu koalíciu na dennodenný chod parlamentu.„Som stále rád, že máme ústavnú väčšinu, lebo napríklad štátny rozpočet prešiel ústavnou väčšinou, a to je veľmi dôležitý signál, že koalícia funguje. Je veľmi dobrý signál pre Slovensko, že vieme s SaS a so Za ľudí sami schváliť dôležité reformy, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády,“ tvrdí Stančík.Podľa neho by disciplína musela byť oveľa vyššia, ak by sa náhodou Sme rodina rozhodla odísť z koalície.Poslanec Alojz Baránik (SaS) povedal, že má na prípadné fungovanie koalície bez Sme rodina užší pohľad, ktorý súvisí s témou, ktorej sa venuje, a to je spravodlivosť a právny štát.„Môj dojem je a včerajšok bol dôkazom toho, že by to išlo aj bez nich a možno by to bolo lepšie ako s nimi,“ zhrnul. Ako uviedol, pokiaľ ide o veci, ktoré sú pre neho najdôležitejšie, tak tie Sme rodina brzdí napriek tomu, že napríklad otázka sporného paragrafu 363 Trestného poriadku je v programovom vyhlásení vlády.„Takže si myslím, že by bolo správne, aby toto koalícia nenechala tak a aby jednoducho pritvrdila a dala koaličnému partnerovi jasne najavo, že buď bude plniť programové vyhlásenie vlády aj v oblasti spravodlivosti, alebo to budeme skúšať bez nich,“ uzavrel Baránik s tým, že ide o jeho osobný názor.