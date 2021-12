Sulík: Ak Sme rodina hlasuje proti kľúčovým reformám, tak v koalícii nemá čo robiť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 - Ak hnutie Sme rodina Borisa Kollára hlasuje proti kľúčovým reformám, tak v koalícii nemá čo robiť. V stredajšej diskusnej relácii Rádia Expres Braňo Závodský naživo to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík. „Na jeho mieste by som v koalícii nebol," dodal Sulík.Ďalej uviedol, že reforma zdravotníctva prešla len a len vďaka SaS. „Jednak sme za ňu hlasovali na vláde, ale aj v parlamente. Keby nebolo SaS-ky, osobitne Jany Bitto Cigánikovej, tak tá reforma neprejde,“ povedal.Podľa šéfa liberálov si predseda parlamentu a predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár robil pri reforme zdravotníctva kampaň proti koalícii. „Mňa len prekvapuje, že toto Igorovi Matovičovi (OĽaNO) nevadí. Teraz ide o pieskovú česť, keď sme my boli proti niečomu, tak nám vyčítal, že sa hrajeme s percentíčkami,“ podotkol Sulík.Sulík nemá najmenšiu obavu, že minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO) urobí všetko preto, aby reforma v praxi dobre fungovala. „Bude sa rozhodovať na základe odborných podkladov,“ konštatoval Sulík.