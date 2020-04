Doklady na polícii si pred Veľkou nocou nevybavíte, zavreté budú aj klientske centrá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.4.2020 - Klientske centrá, oddelenia dokladov a dopravné inšpektoráty Ministerstva vnútra SR budú v stredu a vo štvrtok, teda 8. a 9. apríla, zatvorené. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor rezortu, úradné hodiny sa v rámci celej SR rušia pre rozhodnutie vlády o rozšírení núdzového stavu. Zároveň je zakázaný vstup do priestorov týchto pracovísk.Vláda v pondelok 6. apríla schválila návrh na rozšírenie opatrení núdzového stavu a následne o tom na tlačovej konferencii informoval predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO).Sloboda pohybu a pobytu sa obmedzí od 8. apríla 0:00 hod do 13. apríla 23:59 hod. Obmedzenie sa nevzťahuje na cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti.Netýka sa tiež cesty za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb. Ide napríklad o nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt.