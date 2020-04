Terno otvára nové predajne a tým zvyšuje komfort pri nakupovaní potravín

Nahradili skrachované predajne

Nové predajne

O spoločnosti TERNO real estate

7.4.2020 (Webnoviny.sk) -Krátko pred Veľkou nocou môžu zákazníci navštíviť novootvorené predajne Terno v mestách Nové Zámky a Banská Bystrica. Spoločnosti nie je súčasná náročná situácia v čase vyhláseného mimoriadneho stavu na Slovensku ľahostajná. "Aj v týchto časoch rozširujeme predajnú sieť a otvárame nové obchody, aby si mohli ľudia bezpečne nakúpiť kvalitné a hlavne slovenské potraviny. Samozrejme, aj v týchto predajniach budú dodržiavané prísne bezpečnostné nariadenia. Nové prevádzky prispejú k rozloženiu zákazníkov v daných lokalitách, a tak znížia riziko stretu väčšej skupiny ľudí na jednom mieste," hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Terno real estate Stanislav Čajka.Ternu sa podarilo získať viacero predajní po skrachovanej sieti Kačka. Celkovo od začiatku novembra 2019 otvorilo už viac ako tri desiatky predajní a v pláne je postupne otvárať aj ďalšie. "Do miest, ale aj do malých obcí sa tak postupne vracajú obchody s potravinami. Ľudia vďaka tomu môžu v našich prevádzkach pohodlnejšie a bezpečne nakupovať aj v čase koronavírusu, ale mnohí v nich tiež získajú prácu," vysvetlil riaditeľ s tým, že v tridsiatke novootvorených obchodov už prácu dostalo viac ako 100 zamestnancov.Nové prevádzky Terno sa otvorili od pondelka, 6. apríla, v Nových Zámkoch na Jánošíkovej ulici a v Banskej Bystrici na Námestí Š. Moyzesa a zamestnali dokopy 12 predavačov. V týchto obchodoch zákazníci nájdu širokú ponuku produktov, na ktoré sú zvyknutí z obchodov značky Terno po celom Slovensku, a to najmä 60 % podiel slovenských potravín, lokálneho pečiva, či ovocia a zeleniny vysokej kvality.Terno real estate neustále investuje do rastu obchodnej siete po celom Slovensku a rozširuje portfólio svojich predajní. Tento mesiac otvorí ešte ďalších 6 prevádzok.Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje viac ako 100 predajní Terno a Moja Samoška. V marci 2018 predstavila prvú predajňu pod názvom KRAJ, v súčasnosti ich už prevádzkuje 22 a plánuje ďalšiu expanziu.Informačný servis