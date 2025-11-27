Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Dokonale hladké oholenie s novým holiacim strojčekom BRAUN Series 9 Pro+


Vďaka inteligentnej technológii, špičkovej ergonómii a jednoduchej údržbe mení bežné holenie na skutočný zážitok. V čom spočíva tajomstvo dokonalého oholenia? Strojček



27.11.2025 (SITA.sk) - Vďaka inteligentnej technológii, špičkovej ergonómii a jednoduchej údržbe mení bežné holenie na skutočný zážitok.


V čom spočíva tajomstvo dokonalého oholenia? Strojček BRAUN Series 9 Pro+ zaisťuje dokonale hladké oholenie až na 0,00 mm. Ochranná technológia SkinGuard zároveň minimalizuje riziko podráždenia pokožky.

Nápomocná je aj technológia ProLift, ktorá efektívne zdvíha a strihá aj ležiace fúzy a zabezpečuje ich jednoduché a rýchle oholenie. Inteligentný systém Pro SensoAdapt™ neustále sleduje hustotu vašich fúzov s rýchlosťou 300 vzoriek za sekundu a automaticky prispôsobuje výkon holiaceho strojčeka, čím zabezpečuje hladké a rovnomerné oholenie pri každom ťahu.

Technológia sonických vibrácií s 10 000 mikrovibráciami napomáha efektívnemu kĺzaniu strojčeka po pokožke a ešte viac zvyšuje účinnosť každého ťahu.


Efektívne a praktické holenie aj na cestách


O bezproblémovú prevádzku strojčeka Braun Series 9 Pro+ sa stará výkonná lítium-iónová batéria s výdržou až 60 minút a rýchlonabíjaním – iba 5 minút postačí na jedno kompletné oholenie.

Súčasťou balenia je inteligentná čistiaca a nabíjacia stanica SmartCare Center 6 v 1, ktorá strojček čistí, suší, nabíja a chráni čepele, takže váš strojček bude vždy ako nový. Strojček je navyše 100% vodoodolný, takže ho možno používať nasucho, s penou, gélom aj v sprche. Praktický LED indikátor informuje o stave nabitia aj o jeho prevádzke.

Braun Series 9 Pro+ je ideálnym riešením pre moderných mužov, ktorí dbajú na starostlivosť o svoje telo. Zároveň ide o ideálny darček pod vianočným stormčekom, pre každého muža, či už ide o vášho partnera, brata alebo otca.

K dispozícii na NAY.SK za 529, 90 EUR, Black Friday cena je 279, 90 EUR.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dokonale hladké oholenie s novým holiacim strojčekom BRAUN Series 9 Pro+ © SITA Všetky práva vyhradené.

