24hodín v Skratke
Denník - Správy
 24hod.sk    Z domova

27. novembra 2025

Kaliňák sa v kauze darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nevzdáva, jeho ministerstvo podalo sťažnosť


Tagy: Minister obrany SR Sťažnosť Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa v kauze darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nevzdáva. Rezort obrany podal proti zastaveniu ...



slovakia_prime_minister_50747 676x451 27.11.2025 (SITA.sk) - Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) sa v kauze darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nevzdáva. Rezort obrany podal proti zastaveniu stíhania sťažnosť. Informoval o tom portál Aktuality.sk. Stíhanie vo veci darovania lietadiel MiG-29 Ukrajine predošlou vládou bolo nedávno zastavené.

Bolo vedené trestné stíhanie


Bratislavská krajská prokuratúra potvrdila, že špeciálny tím Darca už nevyšetruje darovanie stíhačiek MiG-29 a systému protivzdušnej obrany Ukrajine. Trestné stíhanie bolo vedené pre podozrenie zo spáchania zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Prokuratúra vysvetlila, že podľa vyšetrovateľa bol dostatočne odôvodnený záver, že skutok nie je trestným činom a nie je preto dôvod na postúpenie veci. Vyšetrovacími úkonmi vykonanými po začatí trestného stíhania sa totiž nepodarilo preukázať, že by bola spôsobená Slovensku škoda.

Naď sa ospravedlnenia nedočká


Proti tomu, že Slovensku darovaním stíhačiek MiG-29 nebola spôsobená škoda, minister ostro vystúpil. Toto tvrdenie označil za škandál. Kaliňák 12. novembra zdôraznil, že sa nedá povedať, že nevznikla škoda.

Bola snáď náhrada? Má snáď štát náhradu iných bojových lietadiel za tých 14? To je absurdné," vyhlásil minister s tým, že by bral, keby vyšetrovateľ povedal relevantné dôvody pre zastavenie stíhania, no vyzerá to podľa neho tak, že sa prípadu chcel zbaviť alebo sa možno bojí, že sa mu niekto pomstí v prípade obvinenia.

Mohol to zastaviť z racionálnych dôvodov, lebo to je jeho slobodné rozhodnutie, mohol to zastaviť, lebo to nepovažuje za trestný čin, ale z dôvodu, že nebola spáchaná škoda?" dodal Kaliňák s tým, že je to neuveriteľné a podajú v tejto veci sťažnosť. Súčasne odkázal exministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi (Demokrati), že ak čaká ospravedlnenie, tak sa ho nikdy nedočká.

Rezort obrany podal sťažnosť


Rezort obrany svoje slová dodržal a sťažnosť podal. Hovorkyňa krajskej prokuratúry Gabriela Kováčová pre portál Aktuality.sk uviedla, že v predmetnej veci nebola doposiaľ predložená sťažnosť dozorujúcemu prokurátorovi.

Od vyšetrovateľa Policajného zboru disponujeme informáciou, že sťažnosť bola podaná, avšak doposiaľ nebola odôvodnená," uviedla Kováčová. Polícia sa zatiaľ v tejto súvislosti nevyjadrila.

K uvedenému sa aktuálne nie je možné vyjadriť, nakoľko je prípravné konanie neverejné," uviedlo pre portál Prezídium Policajného zboru.


Zdroj: SITA.sk - Kaliňák sa v kauze darovania stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu nevzdáva, jeho ministerstvo podalo sťažnosť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister obrany SR Sťažnosť Stíhačky MiG-29 Trestné stíhanie
