Dokonalé play off Interu s majstrovskou bodkou na záver

Hráč Prievidze Miloš Pajovič (vľavo) a hráč Interu Lee Skinner v 2. zápase finále play off SBL BC Prievidza - BK Inter Bratislava, 15. mája 2019 v Prievidzi. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 23. mája (TASR) – Dvadsaťštyri víťazstiev za sebou, jedenásť triumfov v play off. V mnohých ohľadoch to bola pre basketbalistov Interu Bratislava výnimočná sezóna, ktorá bola vyšperkovaná ziskom trofeje pre víťaza Slovenskej basketbalovej ligy v sezóne 2018/2019.dokráčali k piatemu majstrovskému titulu suverénne, vo vyraďovacej časti iba v jedinom prípade nezvíťazili o viac ako desať bodov. Najskôr sfúkli Spišskú Novú Ves, potom Svit a vo finále Prievidzu.povedal tréner Aramis Naglič pre TASR.Kouč bratislavského tímu prišiel opäť po šiestich rokoch k titulu v duchu heslaAj v sezóne 2012/2013 prišiel Naglič na Pasienky počas rozbehnutej sezóny a bol z toho majstrovský titul, prvý po reštarte slávnej basketbalovej značky:Mužstvo z hlavného mesta dominovalo už v základnej časti, ktorú suverénne vyhralo. Na Slovenský pohár sa síce v domácom prostredí nedosiahlo, ale zato si napravilo chuť historickou jazdou za titulom. Ak sa neráta "dohrané" finále za okrúhlym stolom v sezóne 2013/2014, nikdy v ére samostatnosti sa nestalo, aby niekto pri trojkolovom systéme play off skončil s bilanciou 11 výhier a 0 prehier.Pri všetkých podstatných úspechoch Interu je od reštartu čiernohorský rozohrávač Goran Bulatovič:Okrem písania historických štatistík sa vo víťaznom tíme nachádzal aj najužitočnejší hráč play off. Ocenenie Peak MVP play off SBL získal Američan Arik Smith. Dvadsaťpäťročný rozohrávač bol vo finále kľúčový, v zlomových okamihoch zobral na seba zodpovednosť a svojou produkciou doviedol tím k výhre: