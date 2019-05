Pre Prievidzu bude mať striebro časom cenu zlata

Hráč Prievidze Miloš Pajovič (vľavo) a hráč Interu Lee Skinner v 2. zápase finále play off SBL BC Prievidza - BK Inter Bratislava, 15. mája 2019 v Prievidzi. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Hráč Prievidze Miloš Pajovič (vľavo) a hráč Interu Lee Skinner v 2. zápase finále play off SBL BC Prievidza - BK Inter Bratislava, 15. mája 2019 v Prievidzi. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Prievidza 23. mája – Bezprostredne po záverečnom dueli bolo vidieť na celom tíme basketbalistov BC Prievidza sklamanie. Vo finále veľmi túžili uchmatnúť proti Interu Bratislava aspoň jednu výhru a ukončiť viac ako dvojročné čakanie na úspech proti tomuto súperovi.





To sa im nepodarilo, ešte v decembri však nič nenasvedčovalo, že sa Prievidza môže prebojovať až do finále. Prišlo k zmene na trénerskej stoličke. Američana Michaela Claxtona nahradil Chorvát Tihomir Bujan. Jeho príchod naštartoval mužstvo k méte, ktorá bude časom vyhodnotená ako mimoriadne úspešná – 2. miesto v sezóne 2018/2019. "Stratili sme mnoho energie na to, aby sme proti Interu zahrali lepšie. Pre mňa má striebro cenu zlata. Stále si pamätám môj príchod na Slovensko, keď som ešte v pozícii diváka videl prehru o 13 bodov so Žilinou. Všetci boli hlavami dole. Teraz sme tu so striebornou medailou na krku, to je obrovský skok a dobre odvedená robota," uviedol Bujan pre TASR.Jeho zverenci v play off najskôr ukončili semifinálovú šnúru basketbalistov Komárna, následne zmarili nádeje Levických Patriotov na zisk double a obhajobu majstrovského titulu. Proti rozbehnutému Interu však nenašli recept na úspech, séria prehier sa presunie aj do ďalšieho ročníka. Momentálne to je 17 prehier za sebou, Prievidza neuspela od 15. mája 2017. "Teraz sme sklamaní zo zápasu, ale keď sa na to pozrieme s nadhľadom, tak to bola určite úspešná sezóna. Na začiatku sezóny sme nehrali moc dobrý basketbal, ani tá pozícia nebola taká, akú by sme chceli. Keby nám niekto povedal, že budeme vo finále, tak by sme to brali. Myslím si, že z basketbalového pohľadu boli vrcholom série s Komárnom a Levicami. Bola stále plná hala, zápasy boli pekné. Potešilo, že prišli ľudia. Nebola síce taká plná hala ako kedysi, ale čo už sa s tým dá narobiť. Som rád, že tu boli verní fanúšikovia a prišli nás podporiť aj keď si mysleli, že ten zápas nevyhráme, keďže bol stav 0:3. To sú fanúšikovia, keď sú za nami, aj keď sa prehráva. Som im za to vďačný," povedal kapitán Marek Jašš.Pre slávnu basketbalovú značku to je štvrté striebro v ére samostatnosti, s ohľadom na predsezónne ambície možno to najcennejšie doteraz. "My sme povedali po semifinálovej sérii, že to bolo také naše malé finále. Dostali sme sa sem, chceli sme uchmatnúť jeden zápas a ukázať ľuďom, že dokážeme zdolať Inter. Žiaľ, nepodarilo sa. Uvidíme, možno sa nám to podarí v budúcej sezóne," uzatvoril asistent trénera Maroš Helmecy.