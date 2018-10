Dokončenie berlínskeho letiska predĺži prístavba vládneho terminálu

Ilustračné foto. Foto: Facebook Letisko Košice - Airport Košice, a.s. Foto: Facebook Letisko Košice - Airport Košice, a.s.

Berlín 13. októbra (TASR) - Berlín mal dostať podľa pôvodného harmonogramu realizácie moderné letisko v roku 2012. Termín jeho dokončenia sa odsúva a náklady naň stále rastú.Spolková vláda nedávno rozhodla, že sa k nemu ešte pristaví vládny terminál pre prijímanie štátnych návštev. Mal stáť 299 miliónov eur. Najnovšie sa postaví za 344 miliónov eur. Uviedlo to spolkové ministerstvo výstavby na interpeláciu klubu poslancov Slobodnej nemeckej strany (FDP).Najnovší termín sprevádzkovania veľkého letiska Schönefeld, ktoré však bude mať novú skratku BER, je stanovený na rok 2020. Náklady naň dosiahnu 6,5 miliardy eur. Suma bude vyššia o 300 %, než s akou sa pôvodne počítalo.Vládny terminál sa začne stavať v roku 2021 alebo na jar 2022. Prvú delegáciu by v ňom mali predstavitelia spolkovej vlády privítať v roku 2025. V súčasnosti vláda prijíma štátnych hostí na starom letisku Tegel.Na letisku BER nedávno dokončili stavbári dočasný vládny terminál. Je vybavený všetkým potrebným, vrátane kabín pre tlmočníkov a tlačového strediska. Stál 70 miliónov eur. Do sprevádzkovania BER však zostane necelé dva roky nevyužitý.Poslanec FDP Christoph Meyer poukázal na to, že stráženie dočasného vládneho terminálu na letisku stojí mesačne 70.000 eur a 15.000 eur dosahuje účet za elektrinu a ďalšie položky. Vláda súčasne platí letisku Tegel mesačne paušál 290.000 eur.Analytici pripomínajú, že sa v krajine nedarí v naplánovanom termíne dokončovať veľké projekty. V tomto desaťročí to bol prípad budovy hamburskej Labskej filharmónie (Elbphilharmonie ) či postavenia trate pre expresné vlaky medzi Berlínom a Mníchovom.Budova filharmónie mala stáť 77 miliónov eur, ale dokončili ju za 866 miliónov eur. Svojmu účelu mala slúžiť od roku 2010. Jej dokončenie sa oneskorilo o šesť rokov. Prvý koncert sa v nej konal 11. januára 2017.