Šéfka severoírskej strany odmietla nevýhodnú dohodu o brexite

Na snímke líderka severoírskej Demokratickej unionistickej strany (DUP) Arlene Fosterová s britskou premiérkou Theresou Mayovou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belfast 13. októbra (TASR) - Šéfka najsilnejšej severoírskej politickej strany DUP Arleen Fosterová v sobotu odmietla podporiť dohodu o brexite, ktorá by podľa nej odtrhla Severné Írsko od zvyšku Británie. Informáciu priniesla agentúra Reuters. Konzervatívna strana britskej premiérky Theresy Mayovej na schválenie zákonov v britskom parlamente potrebuje podporu poslancov DUP.V prípade, že sa EÚ a Británia nedohodnú na pobrexitových obchodných vzťahoch, Únia sa dožaduje uplatneniamožnosti, v rámci ktorej by pre Severné Írsko aj po brexite platili pravidlá EÚ. Fosterovej Demokratická a unionistická strana Severného Írska (DUP) túto možnosť odmieta.Záložná možnosť sa spomína v návrhu dohody o vystúpení medzi Európskou úniu a Spojeným kráľovstvom, ktorý bol zverejnený vo februári 2018. Zaviedli by sa ňou kontroly tovaru na hranici v Írskom mori medzi Spojeným kráľovstvom a Severným Írskom, čím by sa zabránilo vzniku pevninskej hranice na írskom ostrove.Británia žiada, aby bola záložná možnosť len dočasná. Tvrdí podporovatelia brexitu v premiérkinej Konzervatívnej strane sa obávajú, že by mohla celé kráľovstvo pripútať k spoločnej colnej únii EÚ na neurčito. Únia však s dočasným statusom dohody nesúhlasí.Riziko prameniace zo zlej dohody je podľa Fosterovej väčšie ako žiadna dohoda.povedala.Fosterová vyhlásila, že jej strana, ktorá má v britskom parlamente desiatich poslancov, pevne stojí za svojím stanoviskom. Najbližšie dni, týždne a mesiace budú podľa nej rozhodovať o budúcnosti Severného Írska. Dodala, že chce dosiahnuť dohodu, ktorá je výhodná pre Severné Írsko aj Írsko, a v pondelok sa chystá vycestovať do Dublinu na rozhovory.