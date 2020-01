Dokončili betlehem pri Rainerovej chate, oproti predošlým rokom je menší

Rainerova chata

Najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách postavil v roku 1863 Ján Juraj Rainer. Po postavení chaty Kamzík v roku 1884 zanikla, obnoviť sa ju podarilo až v roku 1998 vďaka aktivitám Petra Petrasa. Odvtedy slúži verejnosti ako chata s malým občerstvením bez podávania jedál a poskytovania ubytovania.



V priestoroch najmenšej a zároveň najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách si môžu návštevníci pozrieť malú expozíciu histórie a súčasnosti horských nosičov, zbierku starého horolezeckého náradia a starých lyží. Návštevníci sa k Rainerovej chate dostanú z Hrebienka alebo od Zamkovského chaty po červenej magistrále.



7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Do tristo ľudí sa v pondelok zišlo pri Rainerovej chate vo Vysokých Tatrách, kde si prišli v rámci podujatia Trojkráľové poludnie pozrieť tohtoročný betlehem zo snehu. Starolesniansku poľanu zdobí po 21-krát. Ako pre agentúru SITA povedal jeho každoročný staviteľ, chatár a horský nosič Peter Petras, pre nedostatok snehu je tento rok menší.„Má rozmery 3,5 krát 4 metre a výšku 3,5 metra. Betlehem sme budovali ešte do nedele, dokopy štrnásť dní. Každý deň sme nahadzovali a udupávali sneh, nechávali sme to premrznúť a až potom som začal vyrezávať klenbu,“ vysvetlil Petras, podľa ktorého bola práca na diele tento rok náročná. Komplikoval ju vietor a nie veľmi kvalitný sneh. Pri budovaní atrakcie mu pomáhal syn spolu s ďalším nosičom.Betlehem tvoria už tradične sochy Panny Márie, Ježiška a svätého Jozefa. Ľudia sa pri ňom na Troch kráľov aj modlia, sväté omše sa tam však nekonajú. Vždy 6. januára chatár organizuje stretnutie, počas ktorého nechýbajú ani folkloristi z obce Lendak.„Najprv som to organizoval pre svojich priateľov v komornej atmosfére, pre tých, ktorí k nám chodili počas celého roka. Nakoniec sa zvesť o tomto programe rozšírila natoľko, že v súčasnosti už ľuďom ani nemusíme dávať avízo, prídu vždy,“ poznamenal Petras.V pondelok ho potešilo stretnutie s chlapcami, ktorí pripravili ešte prvý program pri betleheme v roku 1999. „Boli to prví betlehemci, moji žiaci. Robili v škole program a tak sa mi to zapáčilo, že som ich zavolal hore k betlehemu. Teraz pracujú v Nemecku, ale prišli sa sem pozrieť,“ dodal chatár a zároveň bývalý pedagóg.