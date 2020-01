Ochrane veľrýb by mala pomôcť nová technológia, chcú ich monitorovať z vesmíru

Špeciálne algoritmy

Vyčlenili milión dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.1.2020 (Webnoviny.sk) - Pri ochrane veľrýb by mohol pomôcť nový projekt akvária a technickej firmy z amerického štátu Massachusetts, ktoré ich plánujú monitorovať z vesmíru. Podľa New England Aquarium v Bostone a spoločnosti Draper, ktorá sídli v Cambridge, potrebuje záchrana veľrýb nové, špičkové technologické riešenia.V rámci ich projektu, ktorý nazvali „Rátanie veľrýb z vesmíru", sa preto chystajú spracovať dáta zo satelitov, sonarov či radarov, aby pozorne sledovali, koľko veľrýb žije v oceánoch.Nový projekt bude zahŕňať zber dát z rôznych zdrojov, ako sú európske vesmírne agentúry či rádioamatéri, na základe ktorých jeho členovia vytvoria pravdepodobnostnú mapu toho, kde v oceáne sa môžu nachádzať veľryby, uviedol hlavný dátový analytik v Draperi John Irvine.Ochranárske skupiny potom podľa neho budú môcť monitorovať veľryby a ich pohyb. „Ak sa veľryby premiestňujú z jednej oblasti do druhej, aký je toho dôvod? Je to pre otepľovanie oceánov, je to pre zmeny obchodných námorných trás? Toto sú všetko otázky, ktoré si budeme môcť zodpovedať, keď budeme mať dáta," vysvetlil.Cieľom projektu je vyvinúť novú technológiu, ktorá využíva špeciálne navrhnuté algoritmy na spracovanie získaných dát. Konečná podoba výsledného produktu zatiaľ nie je známa, keď že je ešte nedokončený, povedal Irvine s tým, že cieľom je „globálne sledovanie pohybu veľrýb".Akvárium a Draper vyhradili na spoločné úsilie dovedna jeden milión dolárov (v prepočte vyše 897-tisíc eur). Očakáva sa, že vývoj projektu potrvá niekoľko rokov.V súčasnosti je najpoužívanejšou metódou rátania veľrýb vzdušný prieskum. Táto metóda je však drahá, podlieha zlým poveternostným podmienkam a môže byť nebezpečná.Nová technológia by sa dala použiť na monitorovanie veľrýb kdekoľvek v oceánoch. Podľa riaditeľky New England Aquarium Vikki Spruill sú práve vody pri regióne Nové Anglicko jedným z miest, kde je takéto monitorovanie veľmi potrebné.Sú domovom ohrozenej veľryby biskajskej (Eubalaena glacialis), ktorej populácia má zhruba 400 jedincov a postupne klesá. Lepšie dáta a nástroje sledovania by podľa Spruill mohli pomôcť pri ochrane tohto druhu a aj ďalších v iných častiach sveta.