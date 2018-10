Doktorandi denného štúdia nebudú mať nárok na sociálne poistenie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. októbra (TASR) – Sociálne poistenie pre doktorandov na dennom štúdiu sa na Slovensku nezavedie. Parlament v utorok odmietol návrh novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili nezaradení poslanci Simona Petrík a Miroslav Beblavý.Petrík upozornila, že na Slovensku nemá nárok na sociálne a dôchodkové poistenie, a teda ani na materskú dovolenku, zhruba 8000 študentov denného doktorandského štúdia. Chcela to zmeniť zavedením sociálneho poistenie pre doktorandov v dennom štúdiu.Podľa poslankyne by mali doktorandky nárok na materské dovolenky, rovnako by sa im doktorandské štúdium započítavalo do dôchodku. Doplnila, že keď doktorandi napríklad ochorejú, budú mať nárok na pracovnú neschopnosť. Petrík vysvetlila, že doktorandi v dennej forme štúdia sú považovaní z časti za študentov, a preto sa na nich nevzťahuje Zákonník práce.upozornila.Beblavý považuje náklady na toto opatrenie skôr za investíciu ako výdavok.zdôvodnil.