Sme rodina neuspelo s novelou zákona o náhradnom výživnom

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Petra Krištúfková (SME RODINA - Boris Kollár ).

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičné hnutie Sme rodina v parlamente už druhýkrát neuspelo s návrhom novely zákona o náhradnom výživnom. Poslanci chceli presadiť, aby exekúciu na neplatiča nepodával rodič, ale štát. Zároveň chceli zrušiť hranicu 2,2-násobku životného minima, ktorá je podmienkou poberania a rodič by dostal náhradné výživné v takej výške, ako by určil súd.Podľa poslankyne hnutia Petry Krištúfkovej aktuálne platný zákon o náhradnom výživnom nefunguje a celá ťarcha vymáhania leží na pleciach toho rodiča, ktorý vychováva deti. "" myslí si.Súčasný stav je taký, že matka alebo otec musí sám podať návrh na exekučné konanie exekútorovi. Toto konanie musí trvať najmenej tri mesiace, pričom príjem žiadateľa nesmie presahovať 2,2-násobok životného minima. Potom môže požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o náhradné výživné. Ak splní všetky tieto podmienky, dostane náhradné výživné, maximálne však vo výške 108,50 eura a každých šesť mesiacov sa nárok prehodnocuje.Hnutie preto navrhovalo, aby exekúciu na neplatiča podával štát, aby rodič dostal náhradné výživné v takej výške, ako určil súd a zrušenie hranice príjmu. Krištúfková je presvedčená, že prijatím ich návrhu by bol štát úspešnejší vo vymáhaní výživného a pomohlo by to rodinám.