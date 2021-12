Doležal by mal podľa KDH prehodnotiť rast cien poštových služieb, na necitlivý krok doplatia najmä seniori

Desiatky zrušených pobočiek

Nevhodné a necitlivé pre seniorov

Cesta rezignácie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nom. Sme rodina) by mal prehodnotiť navrhované zvyšovanie cien služieb Slovenskej pošty, a. s.Vyzýva ho k tomu Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), pričom ďalšie zvyšovanie cien v období masového rušenia poštových pobočiek označilo hnutie za nepochopenie úlohy pošty a necitlivý krok, na ktorý doplatia najmä seniori.Ako v pondelok informoval opozičný mimoparlamentný subjekt, Slovenská pošta v tomto roku zrušila už desiatky pobočiek a plánuje rušiť ďalšie, koncom novembra oznámila zastavenie sobotného doručovania denníkov.Dôvodom navrhovaného zvýšenia cien za poštové služby sú vysoké náklady v dôsledku pandémie. "Pokiaľ by jedinou úlohou pošty bolo zarábať, rozhodnutie sa dá pochopiť. Ale plnohodnotné fungovanie pošty je strategické z bezpečnostného hľadiska, keď pošta ako kritická infraštruktúra musí zabezpečiť informovanie obyvateľstva v každom čase," upozornil podpredseda KDH Igor Janckulík.Pošta ohlasuje zdražovanie už druhýkrát od roku 2019 a podľa kresťanských demokratov v období ťažkých skúšok pre občanov, čo je podľa nich nevhodné a necitlivé najmä pre seniorov."Práve v období pred Vianocami, keď je nápor najväčší, by sa mala Slovenská pošta zamerať na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov a kvalitu poskytovania poštových služieb, nie oznámiť, že sa skomplikuje ich dostupnosť. Znova na to doplatia tí najzraniteľnejší, seniori, ktorí služby pošty využívajú najviac," uviedol Janckulík. Minister sa podľa neho namiesto efektívneho manažovania rezortu rozhodol udrieť tam, kde je to najbolestivejšie.Podpredseda KDH zdôraznil, že načasovanie tvrdých opatrení na najmenej vhodné obdobie je dôkazom neschopnosti ministra rozumne hospodáriť a obrovských problémov Slovenskej pošty."Namiesto ich riešenia sa však volí cesta rezignácie, že na Slovensku nie je možné zabezpečiť profesionálnu a stopercentnú poštovú obslužnosť občanov. Nie je to správna cesta. Ministra dopravy vyzývame, aby tak, ako podporuje iné inštitúcie spadajúce pod jeho rezort, podporil aj Slovenskú poštu a nehádzal ju cez palubu," dodal Janckulík. Neustále sťažovanie a zdražovanie dostupnosti služieb môže mať podľa neho vážne negatívne následky.Slovenská pošta navrhla zvýšiť ceny pri poskytovaní univerzálnej služby - vo vnútroštátnom poštovom styku, vrátane poštového platobného styku o 24 percent a v medzinárodnom poštovom styku o 13 percent. Opatrenie s predpokladom odôvodňuje zhoršujúcou sa hospodárskou situáciou a zmenami na trhu poštových a finančných služieb.