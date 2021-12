Variant Omikron sa v Británii rýchlo šíri, posilnia očkovanie treťou dávkou vakcíny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson varoval, že krajina čelí „prílivovej vlne“ infekcií spôsobených variantom koronavírusu omikron a ohlásil výrazné zintenzívnenie poskytovania posilňujúcej dávky vakcíny. V televíznom vyhlásení premiér v nedeľu povedal, že do konca tohto mesiaca ponúknu tretiu dávku očkovacej látky všetkým obyvateľom krajiny vo veku nad 18 rokov. Pôvodne Británia plánovala poskytnúť posilňujúcu dávku všetkým dospelým obyvateľom do konca januára.Johnson povedal, že počet nákaz variantom omikron sa v Británii zdvojnásobuje každé dva až tri dni. „Obávam sa, že teraz je jasné, že dve dávky vakcíny jednoducho nestačia na poskytnutie takej úrovne ochrany, akú potrebujeme,“ konštatoval premiér. „Dobrou správou je to, že naši vedci sú si istí, že treťou dávkou môžeme všetci svoju úroveň ochrany opäť vrátiť nahor,“ dodal.Podľa Úradu verejného zdravia Spojeného kráľovstva (UKHSA) sa zdá, že terajšie vakcíny sú menej efektívne v prevencii symptomatických infekcií spôsobených variantom omikron. Avšak predbežné údaje ukazujú, že po tretej dávke očkovacej látky efektívnosť pravdepodobne rastie na úroveň 70 až 75 percent.