Doležal čaká na peniaze z rezortu financií, hneď po tom spustí druhú etapu pomoci pre cestovný ruch

Čakanie na peniaze od ministerstva

Vláda odobrila len 120 miliónov eur

19.4.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo dopravy a výstavby spustí druhú etapu schémy finančnej pomoci pre domáci cestovný ruch vrátane gastrosektoru hneď, ako dostane vládou schválených 120 miliónov eur z ministerstva financií. Informoval o tom dnes prostredníctvom sociálnych sietí minister dopravy Andrej Doležal s tým, že schému pomoci schválil už aj Protimonopolný úrad SR. Na ministerstve dopravy majú pripravený dokonca aj formulár a videonávod pre žiadateľov.Čo sa týka financií, ktoré potrebuje ministerstvo pre žiadateľov o pomoc za obdobie od novembra 2020 do marca 2021, rezort dopravy už poslal žiadosť na ministerstvo financií o rozpočtové opatrenie.„Inými slovami, čakáme už len na to, kým nám rezort financií pošle peniaze. Hneď, ako sa tak stane, vieme do 24 hodín spustiť druhú etapu," dodal Andrej Doležal.Cestovný ruch v rámci prvej etapy pomoci dostal 100 miliónov eur. Vzhľadom na dĺžku druhej vlny pandémie však tieto financie nestačili na pokrytie celého minulého roka. Preto minister Doležal žiadal od vlády ešte 157 miliónov eur.Kabinet napokon odobril v marci 120 miliónov eur. Okrem týchto financií potrebuje rezort aj ďalšie milióny eur na pomoc pre väčšie firmy, aby mohli čerpať pomoc vo výške nad 200-tisíc eur v rámci veľkej schémy pomoci. Na jej schválenie Európskou komisiu ministerstvo dopravy ešte stále čaká.