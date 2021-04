Korčok navrhol Vyšehradskej štvorke, aby prijala podpornú deklaráciu Českej republike (video)

aktualizované 19. apríla, 16:28



Iniciatíva našla jednoznačnú podporu

Dbá na bezpečnosť Slovenska

Česi vyhostili 18 diplomatov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.4.2021 (Webnoviny.sk) -Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) v pondelok ráno kontaktoval predsedníctvo Vyšehradskej štvorky (V4) a navrhol, aby prijalo podpornú deklaráciu Českej republike. Korčok to povedal na pondelkovej tlačovej konferencii.Doplnil, že jeho návrh bol prijatý a v tejto chvíli sa finalizuje text podpornej deklarácie ministrov zahraničných vecí V4 pre ČR.„Toto je príklad, kedy vidím jednoznačnú možnosť pre V4 na pozitívnu agendu, na jednoznačný postoj voči tomu, do akej situácie sa dostal jeden z jej členov, v tomto prípade Česká republika. Z tejto iniciatívy sa teším preto, lebo našla jednoznačnú podporu u partnerov vo V4,“ priblížil Korčok.Zdôraznil, že mieru toho, čo je zverejňované s explóziou a následnými okolnosťami, určuje Česká republika. „Preto chcem aj v kontexte tohto záujmu požiadať o to, aby Česká republika dostala priestor na medzinárodnom poli, to znamená hovorila s partnermi predovšetkým v Európskej únii (EÚ) , to sa stalo dnes. Tiež aj v Aliancii, kde zajtra bude rokovanie Severoatlantickej rady s cieľom informovať partnerov a hľadať podporu pre to, aby prípadne bola prijatá aj kolektívna odpoveď zo strany týchto orgánov,“ uviedol minister zahraničia.Korčok zároveň ubezpečil, že odpoveď SR bude politicky rozhodná a zároveň bude zodpovedná. „Nedbáme na nič iné ako na bezpečnosť SR, bezpečnosť občanov našej krajiny a, samozrejme, paralelne to bude ďalším dôkazom kredibility SR vo vzťahu k našim spojencom, v tomto prípade Českej republike,“ doplnil šéf slovenskej diplomacie.Zdôraznil, že ČR potrebuje priestor, aby ako krajina hovorila bilaterálne, aby využila všetky fóra, ktoré sú k dispozícii a potom sa uvidí, aká bude „masa informácií, a to, či dôjde prípadne ku kolektívnej odpovedi“. Šéf slovenskej diplomacie dodal, že bol v kontakte s veľvyslancom SR v Ruskej federácii. Ten Korčoka informoval, že je v kontakte so svojimi českými kolegami, ktorí musia opustiť Rusko. SR je pripravená v tomto českej strane, pokiaľ bude potrebovať, poskytnúť logistickú podporu a pomoc.Český premiér Andrej Babiš spolu s ministrom vnútra a dočasným ministrom zahraničia ČR Janom Hamáčkom na mimoriadnej tlačovej konferencii v sobotu 17. apríla oznámili vyhostenie 18 ruských diplomatov.Identifikovali ich totiž ako pracovníkov ruských tajných služieb. Podľa Babiša a Hamáčka existuje podozrenie, že sa Rusko podieľalo na výbuchu muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014, pri ktorom zomreli dvaja ľudia. Rusko v reakcii oznámilo, že vyhostí 20 zamestnancov českého veľvyslanectva v Moskve.